Depuis maintenant 20 ans, Esperanzah! tente de développer une démarche socio-culturelle pleine de sens, engagée, et durable. Convaincue qu’un autre monde est possible, l’Asbl Z! décloisonne les différents secteurs qui « font société » pour former un tout cohérent : la culture est mise à profit du développement d’une société durable et solidaire, et contribue au rayonnement et à l’attractivité de la Région dans son ensemble.

Rendez-vous le dernier week-end de juillet pour la 20ème édition du festival avec non pas 3 mais 4 jours de musiques, de spectacles d’arts de la rue et de débats.

4 jours de découvertes artistiques, culturelles et gourmandes. 4 jours de rencontres, de couleurs, et de pistes engagées pour aller vers un changement de cap social, écologique et économique. 4 jours pour plonger dans un univers à part, entre amis ou en famille et pour vivre « Une fête. De l’art. Du sens. Autrement. ».