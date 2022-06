Concours : remportez des expériences immersives au plus près des animaux de Pairi Daiza .

De la Chine à l’Afrique en passant par l’Indonésie ou la Terre du froid, les huit univers proposés ont chacun leur identité propre, leur atmosphère, leurs paysages. Chaque monde abrite une faune exceptionnelle, irremplaçable et souvent menacée à l’échelle planétaire. Et c’est précisément dans ces univers que le Parc vous propose de vivre, en plus de votre journée de visite, une expérience immersive encore plus exclusive.

Nous avons testé pour vous les animations « Animal Adventure ». La promesse est limpide : « passer un moment privilégié avec votre animal préféré ». Par le biais d’Animal Adventure, Pairi Daiza propose d’approcher comme jamais des espèces qui nous fascinent et d’entrer, en quelque sorte, dans les coulisses de Pairi Daiza.

Les modalités pratiques (âge minimum, durée de l’activité, prix, …) varient en fonction des expériences. Pour vivre l’aventure avec les Saïmiris, il faut minimum 10 ans. Grands ou petits, les participants apprendront avec les soigneurs du Parc, tous les secrets de ces petits primates. En très petits groupes, nous avons pu nous approcher des saïmiris dans les coulisses et dans leur habitat. Nous avons préparé leur repas. Nous nous sommes affairés à les cacher et avons observé avec émerveillement leur capacité à trouver ce qu’ils cherchaient !

Direction ensuite les otaries de Steller. Là, il faut minimum 12 ans. C’est que mine de rien, le tête-à-tête est impressionnant. Le « lion de mer » peut peser jusqu’une tonne et mesurer jusqu’à 3 mètres. Les soigneurs, passionnés et incroyablement attentionnés ont répondu à toutes nos questions. Nous avons pu visiter les espaces intérieurs et avons donné quelques poissons aux 5 otaries du Parc. Coup de cœur pour les deux adorables bébés nés sur place.

Si vous rêver plutôt de faire un câlin aux Tapirs ou de donner le bain aux éléphants, c’est possible. 5 activités immersives préparés par les formidables équipes de Pairi Daiza qui vous guideront et vous accompagneront dans ces moments absolument magiques.

Cerise sur le gâteau : une partie des frais de participation est reversée à la Fondation Pairi Daiza qui finance une dizaine de projets de préservation des espèces : vaccins contre l’herpès des éléphants, reboisement de la forêt de Bornéo au profit des orangs-outans ou encore le projet ambitieux qui vise à réintroduire dans son milieu naturel, l’Ara de Spix disparu du Nord du Brésil depuis 20 ans.

Alors, motivés ? Ca tombe bien nous vous offrons 3 expériences