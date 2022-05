Concours : Remportez vos abonnements à Pairi Daiza

Cette année, juillet et août seront sans aucun doute marqués par le retour des « Estivales ». Annulées depuis deux ans pour cause de Covid, ces soirées musicales et créatives animeront le Parc les vendredis et samedis des grandes vacances. 12 soirées et 12 programmations différentes sur 12 scènes : rien de moins ! Sans aucun doute un des incontournables de cet été.

Plus tard dans la saison, les fêtes traditionnelles balinaises seront de retour. Pairi Daiza héberge, en effet, le seul temple consacré hors de Bali. Les communautés balinaises de toute l’Europe s’y réunissent pour les événements importants. Si une partie des cérémonies est privée, une autre est ouverte au public. Une visite passionnante riche en couleurs et en chants, terriblement authentiques.

Notez aussi déjà le 22 octobre dans votre agenda. Pendant quinze jours, les légendes du Monde prendront possession du Parc pour un Halloween rigolo et familial. Un rendez-vous immanquable avec cette année, nouveau calendrier scolaire oblige, 15 jours de frissons et d’amusement garantis.

À partir du 1er décembre, Pairi Daiza redeviendra le plus grand jardin lumineux du Royaume. Winter Time donnera au Parc une ambiance magique. Dégustations de saison, ambiances musicales, décors féeriques…. Pairi Daiza et ses protégés vous mettront, sans aucun doute, des étoiles plein les yeux.

D’ici là, ne perdez pas de temps. Les 7000 animaux du Parc dont les adorables bébés lionceaux, Leo et Albi, vous attendent !

Nous vous offrons 5 x 2 abonnements pour profiter pleinement de cette pépite au cœur de la Wallonie. Tentez votre chance et gagnez votre passeport pour des dizaines de visites et autant d’opportunités d’émerveillement. La magie des 4 saisons à Pairi Daiza se savourera jusqu’au 8 janvier 2023.