WTA Miami: Elise Mertens en demi-finales du double

Elise Mertens (WTA 3) et la Russe Veronika Kudermetova (WTA 6), qui forment la tête de série N.1 du double au tournoi WTA 1000 de Miami dotée de 8.584.055 dollars, se sont qualifiées pour les demi-finales, mardi en Floride.

Elles ont dû s’employer pour faire rendre raison à la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 68) et à la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 36). Après 1h46 de jeu et trois sets: le duo favori a émergé 6-3, 3-6 et 11/9 au super tiebreak.

En demi-finales, Mertens/Kudemetova recontreront les lauréates du match entre les Américaines Cori Gauff (WTA 10) et Catherine McNally (WTA 13), têtes série N.4, et la paire franco-suisse Alizé Cornet (WTA 167) et Jil Teichmann (WTA 103).

Plus tôt dans la journée Kirsten Flipkens (WTA 110 en double) et sa partenaire indienne Sania Mirza (WTA 50) avaient été battues en quarts de finale par la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 170) et la Chinoise Zhaoxuan Yang (WTA 34) 6-3 et 7-6 (7/3).

Elise Mertens compte 15 titres WTA en double dames dont deux avec Kudermetova (Istanbul en 2021 et Dubaï en 2022). Elles ont aussi perdu une finale ensemble cette année à Doha.