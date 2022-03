Denis Poupaert: Un quadruplé et une prolongation à Petigny-Frasnes

L’ex-Nismois Denis Poupaert restera une saison de plus à Petigny. ÉdA

Les Petignolais, toujours en course pour décrocher les lauriers de P2B, préparent déjà activement la saison prochaine, sans savoir à quel échelon ils la joueront…

Les Leus s’activent sur et en dehors du terrain pour préparer leur prochain championnat. Dernier exemple en date avec Denis Poupaert. L’ancien attaquant nismois vient de planter quatre buts dans le duel qui opposait dimanche Petigny-Frasnes à Profondeville (5-1), faisant de lui le deuxième meilleur buteur de l’équipe à égalité avec l’autre ex-Nismois Benjamin Broutin (9 buts), derrière Clément Hélénus.

Comme une récompense de son club, ou plutôt comme une confirmation des attentes offensives que place sur lui le staff, Denis a été reconduit pour un nouvel exercice avec Petigny. Le club est actuellement deuxième au classement de P2B. Avec 45 points, les Leus n’ont qu’une unité de retard sur le leader Gedinne. Dans cette série où Évelette totalise également 45 points, Haversin (43), Anhée (42) et Profondeville (40) n’ont pas dit leur dernier mot. La course au titre s’annonce intense et disputée jusqu’au bout!