Farid répond à votre question météo: prévoyez vos pulls pour ce mercredi, de la neige fondante pour jeudi!

Josette de Chimay (Hainaut): "Salut Farid, je prévois une balade entre amis en pleine nature ce jeudi, tu penses que c’est risqué vu les giboulées? Merci d’avance!" Farid lui répond et donne ses tendances pour ce mercredi.

Bonjour Josette, il faudra prévoir un bon gros manteau! En effet, on attend une descente d’air polaire maritime assez costaude et notre pays sera prix en étau entre deux masses d’air. L’une moins froide sur l’est de la France et l’autre glaciale descendant de la mer du nord. On pourrait se trouver en zone tampon avec le passage d’une occlusion et un risque de neige en matinée sur les Flandres et près à l’ouest d’une ligne ‘’Tournai-Bruxelles’’. La tenue au sol sera difficile vu la douceur de ces derniers jours mais elle n’est pas exclue si fortes intensités. Ce cordon de giboulées pourrait atteindre le centre du pays et Chimay l’après-midi avec de la pluie et parfois un peu de neige mêlée sous un bon vent de nord-est et 6 à 7°C de maximas. Je te conseillerais d’aller du matin car cela pourrait être plus maussade après-midi et bien se couvrir.

ET SUR LE RESTE DU PAYS?

On retrouvera encore des précipitations sur le sud du pays et la province de Luxembourg, un ciel couvert ailleurs sauf au littoral où de belles éclaircies perceront avec quelques nuages de moyenne altitude. Le vent de nord-est sera frisquet d’autant plus que l’air polaire entrera par la mer augurant une belle chute du mercure. Mi-journée, des trouées envahiront un axe Hainaut-Bruxelles avec alors que les dernières gouttes quitteront petit à petit le sud-est.

L’après-midi, une petite poche d’éclaircies sur le centre du pays jusqu’à la mer mais toujours plus gris au sud. Sous ce temps plus lumineux, on atteindra 10 à 12°C en plaine mais il fera frais en Ardenne avec 7-++. Temps frais aussi à la mer avec 7 à 9°C et de bonnes rafales de nord-est. La nuit suivante, une descente d’air polaire maritime arrivera de la mer.