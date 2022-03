Paiement électronique: des commerçants toujours un peu réticents

"Nous souhaitons qu’il y ait une période de tolérance"

"Les craintes des commerçants vis-à-vis de cette obligation concernent les coûts que peuvent engendrer les modes de paiement électroniques, mais aussi la difficulté de pouvoir comparer les offres", affirme Sophie Heuskin, conseillère économique à l’Union des classes moyennes. Même en ciblant un seul vendeur, il peut être compliqué, pour un indépendant, de savoir si le dispositif sélectionné correspond bien à ses besoins. La transparence des coûts fait clairement partie des appréhensions.

"Ce qui reste également primordial pour nous, c’est que, lorsque le gouvernement vise un moyen de paiement électronique, c’est au sens large. Par exemple, l’application Payconiq et les virements instantanés, cela reste bien du digital. Les paiements électroniques ne s’apparentent pas uniquement à l’achat d’un terminal. Utiliser un virement instantané, c’est s’adapter à sa clientèle aussi. On reste alors dans les solutions les moins coûteuses pour le commerçant." L’UCM a par ailleurs déjà sondé ses membres sur le coût des paiements électroniques avec un terminal. "Le coût mensuel était de 50 à 100 euros par mois, en incluant le coût par transaction et celui de l’achat ou de la location du terminal."

Un travail de sensibilisation

Pour faciliter cette transition, l’Union des classes moyennes demande une prolongation de la réduction pour investissement de 125% mise en place pour l’achat de terminaux de paiement, pendant la crise. "Cette déduction fiscale à l’achat d’un terminal ne sera bientôt plus d’actualité. Il faudrait donc la renouveler. Un signal du gouvernement est nécessaire. Nous demandions aussi une déduction pour la location, mais ça n’a pas été accepté."

Comme le stipule l’étude de CCV, un certain nombre de commerçants ignorent tout simplement l’existence de cette nouvelle obligation. "Je pense qu’il y a encore un travail de sensibilisation à faire, du côté d’organisations comme UCM, mais aussi du gouvernement. On se prépare pour accompagner tout le monde, du mieux possible." Sophie Heuskin redoute toutefois que certains entrepreneurs se réveillent au mois de juin. "L’achat d’un terminal peut prendre du temps chez certains acquéreurs. Surtout s’il y a une augmentation de la demande. C’est pourquoi nous souhaitons qu’il y ait une période de tolérance."