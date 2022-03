Pour les 100 ans de Toots Thielemans, une partition très jazz à Bruxelles: 4 choses à savoir

On ne laisse pas passer les 100 ans d’un géant comme Toots Thielemans sans marquer le coup. Bruxelles programme donc une grande expo et des concerts qui swingueront tout l’été. De quoi remuer des moustaches.

Toots Thielemans aurait eu 100 ans en 2022. Pour fêter le plus célèbre moustachu de Bruxelles, la capitale compose une partition de plusieurs événements qui ravira les fans comme le grand public. Sans fausse note, forcément. On passe en revue les grands moments de cette année où résonnera souvent l’harmonica.

1 Une expo

L’expo Toots retrace le parcours exceptionnel de l’harmoniciste le plus célèbre au monde. KBR

La Bibliothèque Royale (KBR) et le Musée des Instruments de Musique (MIM) ont "trié" plus de 6.000 pièces du fonds Toots Thielemans pour en retirer un "best of": "Toots 100. The Sound of a Belgian Legend", du 18 avril au 31 août. "Les visiteurs y retrouveront des instruments comme son tout dernier harmonica offert en 2014, sa première guitare ou encore sa fameuse Rickenbacker qui donna à John Lennon l’envie d’utiliser la même", annonce Hugo Rodriguez, l’un des commissaires de l’expo. La pièce maîtresse sera sans doute l’authentique partition du standard intemporel "Bluesette".

L’ambition est surtout de faire de ce voyage sonore à la KBR une "expérience immersive", comme on aime dire aujourd’hui. "Avec son casque, le visiteur pourra se plonger seul à seul dans la musique de Toots ou partager des moments atmosphériques avec les autres", révèle Géry Dumoulin, commissaire. Ce dernier décrit "une expo en 4 temps", de la biographie du musicien à sa patte sonore si reconnaissable en passant par son rapport avec le racisme envers les musiciens noirs qu’il côtoyait ou son statut actuel d’icône musicale et visuelle. Défi ultime: un blind-test où vous devrez déterminer s’il s’agit de Toots ou pas.

2 Un week-end anniversaire

Le vendredi 29 avril, c’est le jour J. Un concert exceptionnel a lieu à Bozar avec le Brussels Jazz Orchestra, le Metropole Orchestra, Philip Catherine, Kenny Werner, Grégoire Maret, Tutu Pouane et Claudio et Ivan Lins. Outre ce gala, ce sont surtout les rues de Bruxelles qui vibrent tout le week-end avec des concerts au Mont des Arts, à la Monnaie ou à Sainte-Catherine, ainsi que des prestations amateur au parc de Bruxelles, sur la Grand-Place ou à la Bourse. On note encore des concerts à la Jazz Station et au Conservatoire.

3 Des concerts tout l’été

Toots était aussi un crac à la guitare et Bruxelles vous le rappellera lors de son centenaire. Toots100.be

Tout l’été, les activités se succèdent en hommage au jazzman marollien. Les 27, 28 et 29 mai au Brussels Jazz Weekend partout dans le centre, le 1er juillet pour l’ouverture du Brosella au Théâtre de Verdure, le 20 juillet pour le concert populaire du Bal National sur le Jeu de Balle, et enfin le 21 juillet pour le Resto National où vous dégusterez certains de ses plats préférés.

4 Mais aussi

D’autres concerts, expos, promenades et événements rythmeront cette année d’hommages. On peut encore citer une expo photo au centre culturel Bruegel, des concerts sur le rooftop de la bibliothèque les jeudis (dès le 5 mai), une bière, une station de métro dédiée, un colloque, des fanfares d’enfants dans les Marolles, à Molenbeek et Koekelberg, un concert d’hiver à Flagey ou un podcast mitonné par Bozar.