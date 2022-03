Frites, mayonnaise, chips: comment la guerre chamboule l’étiquetage

Une taskforce "Ukraine" est née pour anticiper les conséquences de la guerre dans l’agroalimentaire. Une urgence à régler: l’étiquetage.

La guerre, au-delà de ses conséquences désastreuses et immédiates, a de nombreux impacts, y compris dans le secteur agroalimentaire. C’est pourquoi une taskforce "Ukraine" a vu le jour, réunissant fédéral, Régions et une quarantaine de fédérations du secteur. Une première réunion a eu lieu hier, sous la houlette des ministres fédéraux de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS), de l’Agriculture, Indépendants et PME, David Clarinval (MR), et de la secrétaire d’État à Protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open Vld).

Cette réunion a permis aux fédérations de partager leurs inquiétudes et difficultés. Une autre est prévue dans un mois et il n’est pas exclu que d’autres secteurs fassent l’objet d’une même initiative.

Pas (encore?) de pénurie

"À ce stade, il n’y a pas de pénurie, mais cette taskforce a pour objectif d’anticiper les conséquences de la guerre", insistent David Clarinval et Pierre-Yves Dermagne. Il conviendra alors de prendre des mesures ad hoc, au besoin, en plus de mesures déjà instaurées en matière de prix de l’énergie et de prolongation du chômage temporaire de crise pour les entreprises les plus touchées.

Le SPF Économie, avec le Centre de crise, effectue un suivi quotidien de l’évolution des prix depuis un mois. Il s’agit de prévenir tout risque de pénurie, de difficulté d’approvisionnement, voire de dérapage (injustifié) des prix.

Certains produits sont régulièrement cités comme étant potentiellement problématiques: le blé, les engrais, etc. Mais s’il y a bien une denrée qui suscite de l’inquiétude, c’est l’huile de tournesol, pour le secteur de la transformation de la pomme de terre par exemple. Cette huile provient à 75% d’Ukraine et de Russie et une pénurie pourrait survenir dans les prochaines semaines. Les raffineries européennes d’huile végétale achètent 35 à 45% de leur huile de tournesol en Ukraine, indiquait hier la Fevia, fédération de l’industrie alimentaire belge. Cela poussera l’industrie à s’orienter vers des alternatives: huiles d’arachide, de colza, de maïs, de palme, de soja…

"Cela concerne beaucoup d’aliments: mayonnaise, biscuits, frites, chips, etc.", énumère Eva De Bleeker. Et une des conséquences collatérales implique l’étiquetage des produits, censé indiquer précisément les ingrédients. Or, indique-t-elle, "l’étiquetage ne se modifie pas du jour au lendemain, il est souvent prêt plusieurs mois à l’avance".

Un changement imminent de type d’huile occasionnerait automatiquement une différence entre ce qui figure sur l’étiquette, d’un pot de mayonnaise par exemple, et ce qu’il contient exactement. Ou, dans l’attente d’une mise à jour de l’étiquetage, un risque de pénurie de ces produits dans les rayons des magasins. Un groupe de travail est mis en place pour trouver des solutions et se pencher sur les aspects juridiques, indiquait le cabinet Dermagne hier.

L’inspection moins regardante

"Nous allons demander un peu de flexibilité et de souplesse à l’inspection économique, durant les premiers mois, le temps que les anciennes étiquettes puissent être remplacées, indique Eva De Bleeker. Mais cela ne se fera pas dans n’importe quelles conditions. Toute conséquence pour la santé des consommateurs, comme la présence d’allergènes, doit figurer sur l’étiquette".

Et si la guerre devait perdurer, "on pourrait éventuellement donner la possibilité d’inscrire “huile végétale” sur l’étiquette. Si tout le monde se rue sur l’huile de maïs par exemple, il faudra s’approvisionner ailleurs rapidement. L’inscription “huile végétale” pourrait alors être une solution, mais temporaire uniquement", précise la secrétaire d’État.

La question devra par ailleurs faire l’objet de discussions sur le plan international, précise David Clarinval, l’industrie agroalimentaire belge exportant également ses produits.