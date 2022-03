Eurovision: la Belgique tentera de gagner sa place en finale le 12 mai prochain

Jérémie Makiese tentera de qualifier la Belgique pour la finale du concours Eurovision de la chanson lors de la seconde demi-finale prévue le 12 mai à Turin, en Italie, selon le planning dévoilé par l’organisation du concours musical.

Trente-cinq pays s’affronteront lors de deux demi-finales, prévues les 10 et 12 mai prochain, pour se qualifier parmi les 26 finalistes du concours télévisé le plus regardé au monde.

Cinq pays, appelé les "Big Five", sont toujours exemptés de demi-finales: la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. S’y ajoute habituellement le pays hôte, qui n’est autre que le gagnant de l’édition précédente, mais il s’agit cette fois de l’Italie, qui avait survolé le concours l’an dernier grâce au groupe de rock Maneskin et son tube "Zitti e Buoni".

Pour les autres, il faut passer par la case demi-finales. Seules les dix premières nations rejoindront l’arène de la finale, programmée le 14 mai.

La première demi-finale le 10 mai verra s’affronter 17 pays, dont de récents vainqueurs comme le Portugal (2017) ou les Pays-Bas (2019). Les regards belges, eux, seront tournés vers le 12 mai, qui marquera l’entrée en scène de la Belgique. Jérémie Makiese défendra son titre "Miss You" en seizième position. Il devra affronter 17 autres participants et participantes.

Le concours Eurovision de la chanson est organisée par l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui rassemble les radiodiffuseurs publics européens. Pour participer, chaque pays doit présenter une chanson, inédite et de trois minutes maximum, interprétée en direct par un maximum de six personnes.

La Belgique n’a gagné qu’une seule fois, grâce à Sandra Kim et son "J’aime la vie" en 1986.

L’édition 2022 de l’Eurovision est marquée par l’éviction de la Russie, à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Cette dernière, elle, participera bien. Elle est programmée lors de la première demi-finale le 10 mai. Le pays sera représenté par Kalush Orchestra avec le titre "Stefania", qui fait déjà office de favori au titre.

