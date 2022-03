Attention, les sangliers du bois de Flines traversent sans regarder...

Plusieurs automobilistes ont croisé des sangliers sur leur route à hauteur du bois de Flines. Dont Éric Pierart, de Laplaigne, qui n’est pas près d’oublier cette rencontre... percutante.

Vendredi dernier, vers 21 h, Éric Pierart, le sympathique patron de la société de jardinage bien connue - Les Jardins d’Éric - retournait tranquillement chez lui à Laplaigne, via la rue d’Hollain, lorsqu’un sanglier qui traversait le bois de Flines a violemment heurté le flanc gauche de sa voiture.

Fort heureusement, Éric ne roulait pas très vite et il a pu s’arrêter sans trop dévier de sa trajectoire et éviter ainsi de terminer sa course dans le fossé. Il n’empêche que le choc a occasionné de sérieux dégâts à la voiture et notamment au phare antibrouillard avant-gauche qui a été littéralement pulvérisé.

Quant à l’animal, qui, selon le conducteur, devait au moins peser 60 kg, il a été tué sur le coup. Attention, ils ont tendance à traverser sans regarder… (Duchateau Jacques ) EdA

Depuis cet accident, nous avons recueilli plusieurs témoignages de personnes de la région qui disent avoir également vu ces animaux croiser leur route sans pour autant subir les désagréments qu’a connus Éric.

Chasser par les touristes?

Comme on peut le lire sur le site du département Nature et Forêt du SPW, la population de sangliers a fortement augmenté au cours des cinq dernières années. La Wallonie a d’ailleurs adopté toute une série de mesures pour endiguer ce phénomène; elles furent même renforcées par l’ajout, pour la période de chasse (2020-2021), d’un plan de tir simplifié au sanglier (arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2019).

"Sur l’ensemble de la Wallonie, grâce aux mesures prises (durant la saison de chasse 2019-2020), les prélèvements en sanglier atteignent un record jamais observé auparavant: 36 286 sangliers tirés. C’est une augmentation de 12% par rapport à 2018. Pour la prochaine saison cynégétique, le dispositif sera étendu à l’ensemble du territoire wallon", peut-on notamment lire sur le site du SPW.

++ D’autres détails et infos sur le site du SPW en cliquant ici ++

Pour ce qui concerne plus spécifiquement le bois de Flines, d’aucuns se demandent si le développement de Your Nature ne contribue pas également à chasser de leur milieu naturel ces sangliers de plus en plus présents dans la forêt.

L’activité touristique peut, bien entendu, être de nature à les inciter à aller chercher la quiétude ailleurs, ce qui expliquerait aussi pourquoi ils n’hésitent plus à traverser la route pour rejoindre une autre partie du bois, vierge de tout développement "écotouristique".

Quoi qu’il en soit, soyez prudents si vous transitez dans le coin en voiture et cela, tout particulièrement à la tombée de la nuit ou un peu avant le lever du soleil. À l’heure où ces animaux décident généralement de se déplacer…