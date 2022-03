Un retour de la neige en Belgique? "On va assister à une méchante chute des températures", selon Farid

Après plusieurs semaines de soleil, des températures hivernales et des flocons sont attendus dans notre pays ce jeudi. On fait le point avec Farid, notre Monsieur Météo.

Le mois de mars est rentré dans l’histoire des relevés comme étant l’un des plus ensoleillés en Belgique. Et pourtant, après un dernier week-end radieux et des températures aux alentours des 20 degrés, le temps va se gâter juste avant le congé de Pâques.

En France, les météorologues annoncent un retour de la neige entre jeudi et samedi, ainsi qu‘une chute des températures bien en dessous des normales de saison dans le nord, l’est et le centre de l’Hexagone.

À Tournai, où on enregistrait 19 °C le week-end passé, on pourrait se retrouver en dessous de 5 °C.

Dès lors, les Belges devront-ils également troquer leurs lunettes de soleil contre leur doudoune et leur écharpe? Selon Farid, notre "Monsieur Météo", de l’air polaire va bien arriver dans notre pays durant la nuit de mercredi à jeudi, provoquant un retour à des conditions hivernales. "Après une belle journée ce mercredi, on va assister à une méchante chute des températures: jusqu’à 15 degrés de perdus, voire plus par endroits. Par exemple, à Tournai, où on enregistrait 19 °C le week-end passé, on pourrait se retrouver en dessous de 5 °C ce jeudi."

Mais comment expliquer cette soudaine chute des températures alors que le printemps s’était déjà bien installé chez nous? "À cette époque de l’année, on assiste à une bataille entre l’air froid du nord et les masses d’air chaud venues du sud qui remontent et la Belgique se retrouve entre les deux. Cela donne de gros contrastes de températures", explique Farid El Mokaddem.

Des averses hivernales avant un retour à la normale ce week-end

Et qui dit températures hivernales, dit également risque de neige. Selon Farid, les zones qui ont le plus de chance d’être touchées par les chutes de flocons jeudi matin sont les Flandres, Anvers, la région de Mons et Bruxelles. "La plupart des modèles météo prévoient des chutes de neige dans cette zone et il n’est pas exclu que cette couche blanche atteigne quelques centimètres, voire qu‘elle tienne au sol."

Cette perturbation pourrait ensuite se décaler vers le sud en soirée, avant de progressivement quitter le pays dans le courant de la journée de vendredi. De quoi augurer d’un retour à la normale ce week-end, pour le début des vacances de printemps. "À part quelques giboulées à la mer, il fera plus sec samedi et dimanche. On n’aura pas droit à un grand soleil et les températures ne devraient pas excéder les 7 à 8 degrés mais le temps sera plus calme. Et la semaine prochaine, on espère le retour de l’anticyclone, et donc du soleil."

Quid des pluies boueuses causées par le vent saharien?

Ces dernières semaines, c’est un autre phénomène météorologique insolite qui a touché notre pays. De la poussière du Sahara poussée par le Sirocco est arrivée en Europe, recouvrant d’une couche sableuse les monts enneigés en France, mais également les voitures un peu partout en Belgique. "C’est l’épisode du genre le plus important de ces dix dernières années", lance Farid de Météo-Mons.

Un deuxième épisode, moins important, a eu lieu la semaine dernière avec notamment une goutte froide sur l’Espagne qui a apporté des pluies boueuses jusqu’au sud de la France et un peu de poussière résiduelle chez nous. "Ce sable va s’évacuer à partir de mercredi soir en même temps que l’arrivée de l’air polaire venu de Scandinavie. Ce qui est d’ailleurs une bonne nouvelle pour la qualité de l’air après la récente alerte au smog", conclut-il.