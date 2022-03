Guerre en Ukraine: le Kremlin confirme le rôle de médiateur de Roman Abramovitch et dément l’empoisonnement

Invasion par l’armée russe de l’Ukraine: Roman Abramovitch joue bien un rôle de médiateur dans les pourparlers russo-ukrainiens qui se sont ouverts ce mardi à Istanbul, a indiqué le Kremlin.

L’oligarque russe Roman Abramovitch joue bien un rôle de médiateur dans les pourparlers russo-ukrainiens qui se sont ouverts mardi à Istanbul, a indiqué le Kremlin, balayant au passage les affirmations selon lesquelles il aurait été empoisonné.

"Abramovitch joue un rôle pour établir des contacts entre les parties russe et ukrainienne", a dit le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov lors d’un briefing.

"Il est présent à Istanbul", bien qu’il ne soit pas un membre officiel de la délégation russe, a-t-il ajouté.

M. Peskov a par ailleurs rejeté les affirmations du quotidien américain The Wall Street Journal et de sources américaines assurant que M. Abramovitch et deux négociateurs ukrainiens ont souffert de symptômes laissant penser à un possible empoisonnement après un précédent round de discussions.

"Cela fait partie de la guerre de l’information" contre la Russie, a-t-il assuré, ajoutant que "ces informations ne correspondent bien sûr pas à la réalité".