Iker Casillas rend hommage à Miguel Van Damme

Miguel Van Damme, ici en septembre dernier en marge d’une rencontre entre le Cercle et Eupen. Photo News

Le légendaire gardien espagnol Iker Casillas a rendu hommage à Miguel Van Damme, dont on a appris le décès des suites d’une leucémie.

Le monde du football a rendu hommage ce mardi à Miguel Van Damme, le gardien du Cercle de Bruges décédé à l’âge de 28 ans des suites d’une leucémie dans la nuit de lundi à mardi.

"Repose en paix, Miguel", a tweeté le président du Cercle de Bruges, Vincent Goemaere. "Ta combativité, ton courage, un exemple pour nous tous. Je suis incroyablement fier de toi. Nos plus sincères condoléances à Kyana (son épouse) et Camille (sa fille). Beaucoup de force à la famille et aux amis. La 16e minute reste symbolique pour toi Miguel", a-t-il ajouté en faisant référence au numéro 16 du gardien brugeois.

"Repose en paix, Miguel. Un jour sombre pour le football belge", a indiqué l’Union belge de football sur Twitter.

"Après une lutte inégale contre la leucémie, Miguel Van Damme est décédé à l’âge de 28 ansNos pensées vont à sa famille, ses amis et tout le monde au Cercle Bruges. Ta combativité a été inspirante. Repose en paix", a tweeté la Pro League.

Le FC Bruges, l’autre club de la Venise du Nord, a lui aussi rendu hommage à Miguel Van Damme, tweetant notamment: "You’ll never walk alone".

"Quel homme courageux. Quelle grande perte. Miguel, à jamais dans nos coeurs", indique le RSC Anderlecht.

"Avec l’ensemble du football belge, nous pleurons aujourd’hui la perte de Miguel. Notre famille bleu et blanc souhaite beaucoup de courage à la famille et aux amis de Miguel Van Damme, ainsi qu’à tout le monde au Cercle de Bruges en cette triste journée", écrit La Gantoise, qui rendra visite au Cercle dimanche pour le compte de la 33e journée de championnat.

Monaco et Casillas lui rendent hommage

"L’AS Monaco a appris avec tristesse le décès du gardien du Cercle Bruges, Miguel Van Damme. Le Club partage cette peine et adresse toutes ses condoléances au Cercle, à la famille et aux proches de Miguel", écrit l’AS Monaco, dont le CS Bruges est un club-satellite.

"Un hug à sa famille. Repose en paix mon ami", a tweeté le légendaire gardien espagnol Iker Casillas. Celui-ci avait envoyé un message de soutien à Miguel Van Damme sous la forme d’une vidéo qui avait été diffusée lors du Gala du Soulier d’Or 2020.