Guerre en Ukraine: Mykolaïv touchée par une frappe russe, au moins deux morts (photos)

Invasion par l’armée russe de l’Ukraine: deux personnes sont mortes dans une frappe russe ayant partiellement détruit le bâtiment de l’administration régionale de Mykolaïv, ville ukrainienne proche d’Odessa.

Au moins deux personnes sont mortes ce mardi dans une frappe russe ayant partiellement détruit le bâtiment de l’administration régionale de Mykolaïv, ville ukrainienne proche d’Odessa, qui connaissait un répit dans les bombardements ces derniers jours.

Les journalistes de l’AFP ont vu deux cadavres être retirés des décombres du bâtiment, dont la section centrale s’est partiellement effondrée après la frappe.

Le gouverneur régional Vitaly Kim a précisé sur Facebook que les secours cherchaient "huit civils et trois militaires" sous les décombres. Il a assuré que la plupart des personnes qui se trouvaient à l’intérieur au moment de la frappe étaient indemnes.

M. Kim a précisé que "la moitié de l’immeuble a été détruite" et son bureau touché. Les Russes "ont compris qu’ils ne pourraient pas prendre Mykolaïv et ont décidé de me dire bonjour, de nous dire bonjour à tous", a-t-il ironisé.

Des journalistes de l’AFP ont également vu des éclats de verre près du bureau régional des anciens combattants, au coin d’une rue voisine.

"Je prenais le petit-déjeuner dans mon appartement", a raconté à l’AFP Donald, un Canadien de 69 ans à la retraite résidant en Ukraine. "J’ai entendu un sifflement, puis un boum et mes vitres ont tremblé", a-t-il poursuivi.

"C’est effrayant. Nous avons eu de la chance ici à Mykolaïv, nous n’avons pas eu autant d’explosions dans le centre de la ville" que dans d’autres villes, a-t-il ajouté.