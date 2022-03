10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 29 mars

GuiHome souhaite s'ancrer dans le temps et faire de Namur is a Joke un rendez-vous incontournable. EdA

Parfum de scandale d’État en France, 4 cuves par le ciel, contrat rempli pour GuiHome qui va remettre ça… voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 29 mars 2022.

1. McKinsey, la petite musique qui embarrasse Macron

Elle monte, elle monte, la petite musique du scandale d’État, à moins de deux semaines du premier tour de la présidentielle française. Et cela commence à sérieusement embarrasser le président-candidat Macron.

En cause, le rapport, publié voilà quelques jours, d’une commission d’enquête sénatoriale consacré à un "phénomène tentaculaire", celui de "l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques", lesquels épaulent l’État sur des sujets aussi divers que l’enseignement, les infrastructures informatiques ou encore sa stratégie vaccinale.

2. ÉDITO | Moi homme, moi protéger toi

Le coup de sang de Will Smith lors de l’édition 2022 des oscars est un terrible coup porté au féminisme moderne.

3. VIDÉO | Un envol de cuves pour annoncer le printemps à la Brasserie de Silly

Lundi, la Brasserie de Silly a accueilli quatre cuves de fermentation de 3,5 T, "par le ciel". Face à la terrasse ensoleillée de la "Taverne de la Sille", à l’entrée de la rue Ville basse à Silly, une énorme grue a déployé sa flèche bien au-dessus des maisons. L’opération est précise et délicate: "enjamber" les maisons pour installer par les airs quatre nouvelles cuves de fermentation dans une partie de la brasserie récemment aménagée.

C’est la troisième phase d’investissement de dix millions € en dix ans.

4. Avec 8.000 spectateurs pour sa première, Namur is a Joke ne sera pas un one-shot

Namur is a Joke s’est terminé dimanche dans la chaleur, les rires et la réussite. Le tout nouveau festival d’humour de la ville de Namur a rencontré un succès à la hauteur de toutes les espérances de l’humoriste GuiHome, organisateur. 8 000 personnes ont répondu présentes et le taux de remplissage des 25 spectacles fut de 90%, dont 17 spectacles sold out. "On est exténués mais ravis", témoigne GuiHome encore bousculé par les émotions.

GuiHome annonce déjà une édition en 2023.

5. VIDÉO | Maurice s’est mis à peindre à 93 ans

Il vient de souffler ses 96 bougies. Maurice Evrard a découvert l’art pictural à 93 ans. Atteint de problèmes aux yeux, il est contraint d’abandonner la peinture. Il vend ses oeuvres.

6. Inondations: un demi-million d’euros de plus de la Croix-Rouge pour Verviers

Le partenariat entre la Ville de Verviers et la Croix-Rouge est poursuivi, avec une nouvelle aide d’un demi-million d’euros.

7. Lorin Parys nouveau CEO de la Pro League: de Namur à la N-VA, en passant par New York

BELGA / JONAS ROOSENS À la recherche d’un successeur à Pierre François, les clubs de D1A et D1B ont élu ce lundi après-midi Lorin Parys comme CEO de la Pro League. Une figure très connue au nord du pays, un peu moins à Bruxelles et en Wallonie où son profil N-VA ne laissera pas indifférent.

8. PHOTOS | Un centre ultramoderne de 41 km d’archives inauguré à Arlon

Lundi après-midi, le bâtiment rénové des archives de l’état d’Arlon a été inauguré en grande pompe, devant un parterre de personnalités de tous bords. Achevé depuis fin 2020, les flonflons de l’inauguration ont été reportés plusieurs fois pour cause de pandémie.

Une profonde rénovation et la construction d’une annexe ont complètement transformé le bâtiment. La Régie des Bâtiments a non seulement construit une extension qui a permis d’augmenter la capacité d’archivage de 20 km, la portant à un total de 41, mais a également rénové l’ancien bâtiment pour que l’ensemble soit moderne et réponde aux normes et exigences actuelles.

9. DIABLES ROUGES | Parc Astrid, stade des émotions extrêmes

Les Diables jouent pour la 25e fois à Anderlecht, où ils ont connu des succès inoubliables et des soirées noires. Ce mardi, les fans n’y seront que 12 000.

10. Un squelette de rhinocéros laineux à la foire des antiquaires Brafa 2022

La 67e édition de la foire d’antiquités et d’objets d’art Brafa (Brussels Art Fair) se tiendra du 19 au 26 juin à Brussels Expo, sur le plateau du Heysel à Bruxelles. L’événement rassemblera 115 exposants nationaux et internationaux.

Les visiteurs auront notamment la chance d’admirer le squelette fossilisé d’un rhinocéros laineux de l’ère glaciaire. Entre 10.000 et 15.000 objets seront mis en vente. L’invité d’honneur de cette édition 2022 sera la star belge Arne Quinze.