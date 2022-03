The Voice Belgique: le joker de luxe Soprano "se régale", des chouchous du public éliminés (vidéos)

En remplacement de Black M, Soprano s’est régalé sur le plateau de The Voice Belgique. © The Voice - RTBF

Ce lundi soir, les quarts de finale de la saison anniversaire de The Voice Belgique ont tenu toutes leurs promesses avec des invités en pagaille et des performances à couper le souffle.

Qui succédera à Jérémie Makiese, grand gagnant de The Voice Belgique l’année dernière? Il ne reste plus que deux émissions avant de le savoir. Lors des quarts de finale, les talents ont en tout cas tous livré des prestations de haut vol, que ce soit au sein de l’équipe de Typh, de BJ, de Christophe et… de Soprano.

En effet, c’est un coach de choix qui a pris place dans le fauteuil de Black M, excusé le temps d’une soirée en raison de sa tournée avec le groupe Sexion d’Assaut. Lorsque le rappeur a demandé à l’ex-coach de The Voice France de le remplacer, celui-ci a directement accepté.

En plus de Soprano, ce 4 live était décidément un empilement d’invités prestigieux puisque Matthew Irons, du groupe Puggy, a fait son retour en tant que coach d’honneur et que la chanteuse Clara Luciani était l’invitée exceptionnelle de la soirée. Mais ce n’est pas tout puisque Black M en a également profité pour passer un coup de fil en plein direct au rappeur marseillais pour s’enquérir des prestations de ses talents. Et Big Flo & Oli, anciens coachs du télécrochet et présents sur la tournée de Sexion d’Assaut, en ont profité pour faire un petit coucou.

1. Team BJ: Alec et Raphael séduisent avec de la chanson française

Dans l’équipe de BJ Scott, le choix gagnant était probablement celui de reprendre des tubes de la chanson française. Alec, accompagné d’une fillette qui dansait et d’une toute jeune violoniste, a interprété "Comme toi" de Jean-Jacques Goldman, tandis que Raphael, vêtu de douches de lumière, a sélectionné "Ecris l’histoire" de Grégory Lemarchal, revisitée en français et en italien.

De son côté, Nora, entourée de quatre danseurs habillés à la façon de personnages de vieux films, a chanté "Beggin" de Madcon. Au final, c’est Raphaël qui a été plébiscité par le public et Alec, par sa coach. Pourtant sauvée à deux reprises par le public lors des lives précédents, Nora quitte donc l’aventure.

2. Team Soprano: Valentin se challenge et Sekina comparée à Diam’s

Au sein de la Team hybride Black M/Soprano, la passation de flambeau s’est faite sans problème. "Je me régale! Merci à Black M d’être parti faire un concert. J’aime bien ce fauteuil, on va m’attacher là", a-t-il rigolé en cours d’émission.

Agrémenté de deux danseurs, Valentin s’est lancé dans une version chorégraphiée de "Rescue Me" d’OneRepublic. Un challenge pour le jeune homme peu habitué à la scène.

Sekina a préféré chanter "Silhouettes" de Gjon’s Tears, dans un univers de ballons et de gros nounours. La jeune chanteuse a d’ailleurs tapé dans l’oeil de Soprano, pour ses choix scéniques, son sens du détail et son talent vocal. "Je vois la détermination de Diam’s dans tes yeux", a lancé Soprano.

Anaé, elle, a opté pour un morceau de Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, "Smokin Out The Window", dans une ambiance à la Austin Powers. Résultat des courses: Valentin a été choisi par le public et Soprano a sélectionné Sekina.

3. Team Typh: des talents bousculés dans leurs habitudes

Au sein de l’équipe de Typh Barrow, les talents ont été sortis de leur zone de confort pour ce 4 live. Valentine, accompagnée de quatre danseurs, a opté pour le célèbre morceau de Lady Gaga, "Poker Face", dans un décor rappelant Las Vegas et l’univers du jeu, avec une chorégraphie à couper le souffle.

De son côté, l’Ukrainienne Diana tenait à chanter en français malgré ses craintes de mal prononcer certains mots. Elle a donné sa version de la chanson "On brûlera", de Pomme. Challenge inverse pour Zélia, habituée à chanter en français, qui a chanté en anglais pour la première fois et interprété "Unintended" de Muse.

Sauvée par le public à deux reprises lors des précédentes émission, Zélia a cette fois dû s’incliner face à Valentine alors que Diana a été choisie par Typh.

4. Team Christophe: Maysha époustouflante et une Rosalie solaire

Last but not least, l’équipe de Christophe Willem a également ébloui le public. Le duo Arthmony a d’abord donné de la voix sur "Halo" de Beyoncé, sur un fond de nuit suivi d’un soleil levant. Une prestation qualifiée de "céleste" par l’ensemble des coaches.

La Française Maysha a retourné le plateau de The Voice en misant sur "River" de Bishop Briggs, avec quatre danseurs et dans un décor de jungle. Une prestation époustouflante qui a fait se lever les coaches. "Donnez une bouteille d’oxygène à cette femme, vous avez vu ce qu’elle vient de faire?", s’est exclamé Christophe Willem.

"Il ne faut pas qu’on oublie qu’il n’y a pas toute une communauté qui vote d’office pour Maysha ou Diana (NDLR: la première est française, la seconde ukrainienne) et nous, on doit un peu pousser les téléspectateurs car elles méritent des votes", a ajouté BJ Scott, pour soutenir celle qui est la choriste de Black M dans la vie de tous les jours.

Enfin, Rosalie a opté pour "Le Coup de Soleil" de Richard Cocciante. Une chanson qu’elle a lutté pour la faire accepter par son coach mais qui a au final ravi les coaches, et tout particulièrement Matthew Irons.

Au bout du compte, les téléspectateurs ont voté pour Rosalie et Christophe a soutenu Maysha, au détriment d’Arthmony qui avait été sauvé deux fois par les téléspectateurs auparavant.

La semaine prochaine, The Voice Belgique sera de retour le mardi soir avec trois nouveaux invités de marque: Lio en coach d’honneur, ainsi que Mustii et Charles.