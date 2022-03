Saint-Josse nettoie et repeint à sa charge les tunnels du quartier Nord, "balafre du paysage urbain"

Infrabel: "1€ dans le nettoyage, c’est 1€ de moins dans le rail"

Une porte-parole d’Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure, assure à l’agence Belga que "Infrabel est, au même titre que la commune de Saint-Josse, une victime des comportements inciviques et ne peut pas être tenue pour seule responsable de la dégradation des tunnels".

Et d’ajouter: "Infrabel est propriétaire de plus de 10.000 ouvrages d’art en Belgique. Cela représente plusieurs milliers de kilomètres de murs que nous entretenons de la manière la plus adéquate possible, en tenant compte des budgets mis à notre disposition. Dans le contexte budgétaire actuel, les moyens financiers mis à la disposition d’Infrabel doivent être alloués là où ils sont les plus nécessaires, car un euro investi dans le nettoyage des graffitis, c’est un euro de moins mis à la disposition de l’entretien du réseau ferroviaire, de sa sécurisation et de son développement".