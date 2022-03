Droits humains: la Belgique n’est pas irréprochable

Accueil des migrants, profilage ethnique: dans son rapport annuel, Amnesty International pointe les manquements de la Belgique en matière de droits humains.

La Belgique doit encore nettement s’améliorer en matière de respect des droits humains. C’est ce qui ressort du rapport annuel d’Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde, publié ce mardi.

Plusieurs aspects s’avéraient encore problématiques dans notre pays, en 2021. Parmi ceux-ci, "la question du droit des migrants et des réfugiés est évidemment centrale, avance Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International. Plus qu’une crise migratoire, c’est une crise du “ management ” de l’accueil des personnes migrantes à laquelle nous sommes confrontés."

L’organisation rappelle notamment que les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, et sur les droits de l’homme des migrants sont parvenus à la conclusion que les 150 000 personnes migrantes en situation irrégulière en Belgique étaient exposées à des mauvais traitements et des discriminations dans leur travail. Il en va de même pour leur accès au logement, à la santé, à l’éducation et à la justice.

"Les migrants qui sont entrés en grève de la faim en 2021 ont permis d’attirer l’attention du public sur le drame constant des personnes en situation irrégulière. Alors que leur situation est loin d’être résolue, nous demandons au gouvernement de ne pas oublier ses obligations à l’égard de ces personnes et rappelons qu’il est nécessaire de mettre en place une politique de régularisation claire, transparente et humaine, fondée sur des critères permanents et précis. "

La gestion des demandeurs d’asile est également interpellante, selon Amnesty, qui regrette que des dizaines de personnes aient dû dormir dans le rue, fin 2021. Les demandes excédaient alors les capacités d’accueil.

"La solidarité témoignée à l’égard des réfugiés ukrainiens ne doit pas nous faire oublier les graves problèmes structurels relatifs aux capacités d’accueil de la Belgique", souligne Philippe Hensmans.

Cette gestion de l’accueil des Ukrainiens est d’ailleurs loin d’être optimale. "C’est quand même du bricolage, au départ les personnes devaient se rendre à Bordet, puis ça a été au Heysel. Et il faut dire que cela se passe relativement bien grâce à la solidarité des citoyens!"

Une avancée majeure

Dans la partie du rapport consacrée à la Belgique, Amnesty pointe encore et toujours le problème de surpopulation carcérale. De nombreux détenus ne bénéficient toujours pas des services élémentaires, notamment d’un accès aux installations sanitaires par exemple.

La question du profilage ethnique reste également inquiétante. En mai 2021, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale avait d’ailleurs confirmé que la Belgique devait prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène au sein de la police.

Mais le tableau n’est pas complètement sombre. En effet, Amnesty souligne les avancées de notre pays en matière de violences sexuelles. "Une étude de l’université de Gand, datant de juin 2021, montrait que deux tiers de la population belge avait déjà subi des violences sexuelles. Pas moins de 81% des femmes et des filles, entre 16 et 69 ans, ont indiqué avoir déjà été victimes de ce type de violences." Depuis lors, un Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre 2021-2025 a été adopté.

La Chambre des représentants a, pour sa part, adopté un nouveau code pénal sexuel, il y a deux semaines. "Il y aura donc, en principe, des ressources pour lutter contre ce phénomène qui, ne nous méprenons pas, reste tout de même gigantesque."