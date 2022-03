Farid répond à votre question météo: une chouette journée mercredi, mais attention au retour des giboulées jeudi

La question du jour à Farid est celle de Melissa de Gilly (Hainaut): "Bonjour Farid, mon petit bout part une journée à la mer ce mercredi. Peux-tu me dire quoi lui prévoir dans sa valise? Merci pour tes conseils et ta météo!" Farid lui répond et donne ses tendances pour ce mardi.

Bonjour Melissa, il s’agira finalement d’une journée assez lumineuse mais il faudra bien se couvrir. Après les averses de ce mardi, la pluie s’évacuera vers la France et on retrouvera du soleil mercredi matin à la mer puis assez rapidement sur le centre. Les éclaircies atteindront le sud mi-journée maximum et il s’en suivra une chouette après-midi mais bien frisquette avec quelques nuages de retour à la mer fin de journée. En effet, on atteindra péniblement 7 à 9°C à la mer et 10°C sur le centre sous un vent de nord-est modéré (25-35 km/h). Mon conseil: une écharpe, un gros manteau et cela devrait le faire pour un bon bol d’air! Avec ces changements de températures fréquents et parfois brutaux à l’intersaison, on ramasse facilement un coup de froid...

Et sur le reste du pays?

Le matin, on retrouvera un temps sec sauf du Hainaut aux Flandres voire au Luxembourg où quelques gouttes tomberont par intermittence fin de matinée (local).

L’après-midi, un temps vraiment variable avec quelques périodes sèches mais aussi de bonnes ondées qui pourront parfois donner un coup de tonnerre. En effet, l’air relativement doux et le passage d’une petite ligne de convergence pourront donner de bonnes rincées sur le relief, les Brabants et le Hainaut surtout fin d’après-midi. Un peu plus sec sur le sud de l’Ardenne et au nord de la capitale + le littoral. Maximas encore doux de 16°C sur le sud et l’est et 12 à 15°C ailleurs en fonction des averses qui feront temporairement baisser le mercure. Vent de nord-est modéré à assez fort.

En soirée, encore de la pluie voire une averse orageuse sur le centre et le sud avant le retour d’un temps plus sec la nuit suivante par l’ouest.