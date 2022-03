Vanaken avant le duel avec le Burkina Faso: "se concentrer à nouveau sur notre propre jeu"

Hans Vanaken a été le joueur vedette des Diables Rouges samedi dernier à Dublin , avec un but et une passe décisive lors du match amical en Irlande (2-2).

Lundi, lors de la conférence de presse, il s’est penché sur le match contre le Burkina Faso. "Cela va être délicat", a-t-il prévenu. "Mais au bout du compte, comme toujours, nous allons compter sur nos propres qualités".

"L’accent sera mis sur notre propre jeu", a confirmé Vanaken. "Nous ne devons pas sous-estimer le Burkina Faso pour autant. Ils ont leurs points forts. Nous venons d’avoir une réunion à ce sujet. Nous devrons nous méfier de leurs contres rapides et de leurs centres depuis les ailes. C’est une équipe très physique, avec beaucoup d’énergie, qui aime jouer en un contre un. C’est à nous de jouer entre eux et de trouver les bons espaces. Je ne l’ai pas suivi de près moi-même, mais le Burkina Faso a été excellent en Coupe d’Afrique."

L’entraîneur Roberto Martinez veut tester ses joueurs les moins expérimentés en cette période internationale en vue d’une sélection pour la Coupe du monde à la fin de cette année. "Tous ceux qui ont du temps de jeu veulent apporter quelque chose au groupe et le montrer à l’entraîneur. Chaque joueur veut saisir les occasions qui lui sont offertes. Vous remarquez que tout le monde vit pour ça. Mais tout ne dépend pas non plus d’une seule performance. Certains matchs sont moins réussis que d’autres. Cela dépend aussi de nos prestations en club. C’est également important."

Vanaken compte aujourd’hui 18 caps. "Est-ce que cela a fait de moi un leader? J’essaie d’être un leader sur la base de mes compétences footballistiques. Au Club de Bruges, je le fais aussi un peu plus avec des mots, ce que je devrais faire un peu plus ici. Mais c’est vrai que dans ce groupe, c’est aussi mon rôle d’aider les jeunes. Charles (De Ketelaere, ndlr) est quelqu’un que je prends un peu sous mon aile. Bien qu’il n’en ait pas vraiment besoin. Il est assez intelligent pour tout comprendre. Mais cela ne peut qu’aider."