VIDÉO | Charleroi Métropole a vibré au rythme des 15 km (+ classements)

Dimanche matin, le site de la Haute École Condorcet était le point de départ des 15 km de Charleroi Métropole.

Ils étaient un peu moins de 400 sur la distance reine remportée par la fusée Youssef Bouissane (45’58). Le marathonien a couru 7’30 plus vite que son plus proche poursuivant Damien Brenard! Cédric Pasque complète le podium. Il y avait quasiment le même nombre de partants sur la courte distance (5.6 km) remportée par le jeune Carolo Nolann Noel (18’58). Chez les féminines, les gagnantes sont Kathy Provoost (1h03’43) et Catherine Martens (20’55).

Les résultats

Le classement du 5.6 km

1. Noël Nolann 18’58, 2. De Groote Dorian 19’08, 3. Preaux Benjamin 19’31, 4. Dos Reis Monteiro Ricardo 19’49, 5. Limelette Jerome 20’06, 6. Culot Jean-Marc 20’06, 7. Nizet Pierre 20’14, 8. Hassoun Bilal 20’15, 9. Ippoliti Maxime 20’42, 10. Van Vyve Martin 20’43, 11. Martens Catherine 20’55, 12. Grégoire Saverio 21’02, 13. Legrand Jason 21’07, 14. Van Durme Lyvian 21’46, 15. Gremez Julien 22’06, 16. Oubouskour Abdellah 22’12, 17. Faure-Brac Hugo 22’17, 18. Limbioul Thomas 22’26, 19. Chapelle Gaël 22’31, 20. Privitera Luca 22’37, 21. Vandewiele Maxime 22’39, 22. Vautrin Nicolas 22’41, 23. Urbano Florian 22’42, 24. Oubouskour Leila 22’43, 25. Verbruggen Marc 22’52, 26. Septroux Antoine 23’01, 27. Lewaite Noa 23’06, 28. Houdart Arthur 23’07, 29. Delaby Matheo 23’15, 30. Sortino Alessio 23’28, 31. Ludwig Florian 23’32, 32. Vanderbruggen Édouard 23’37, 33. Hassoun Mustafa 23’40, 34. Kaisin Sébastien 23’52, 35. Savignano Guillaume 23’52, 36. Beaujean Cyril 24’00, 37. Rolin Florian 24’21, 38. Ryadi Naël 24’27, 39. Pochet Guillaume 24’32, 40. Coppin Justin 24’32, 41. Vanadenhoven Thomas 24’32, 42. Bertaux Liam 24’32, 43. Hamaide Valentin 24’34, 44. Berquin Charlie 24’36, 45. Leroy Romain 24’42, 46. Fourbisseur Gautier 24’47, 47. Lefebvre Guillaume 24’52, 48. Regoli Massimo 24’59, 49. Maroye Antoine 25’01, 50. Thirion Cyrille 25’07, 51. Martens Lucas 25’13, 52. Leclercq Corentin 25’15, 53. Milicamps Mathilde 25’17, 54. Guériaud Martin 25’18, 55. Donckers Maxim 25’21, 56. Degimbe Romain 25’23, 57. Mauceri Constantin 25’35, 58. Lenoir Luca 25’39, 59. Gibely Raphael 25’42, 60. El Mouh Sara 25’46, 61. Lebrun Anouk 25’49, 62. Legras Nathanael 25’52, 63. Enea Mayrhofer 26’01, 64. Franz Didier 26’02, 65. Ilardo Mirco 26’04, 66. Rullens Adrien 26’10, 67. Delaunoy Patrick 26’11, 68. Gauvain Augustin 26’13, 69. Doumont Théo 26’13, 70. Debuysschere Louis 26’15, 71. Willems Lisa 26’20, 72. Delhalle Dorian 26’21, 73. Claessens Jérémy 26’22, 74. Hector Benoit 26’26, 75. Petit Luka 26’26, 76. Willain Marcus 26’32, 77. Fauqueux Julien 26’32, 78. Frebutte Chloe 26’32, 79. Spreutels Evander 26’32, 80. Desneux Thiébaut 26’35, 81. Ballez Guy 26’35, 82. Oubouskour Oumaima 26’35, 83. Dupire Gwenaelle 26’43, 84. Léonard Frédéric 26’46, 85. Lebrun Hugo 26’50, 86. Therere Gregory 26’50, 87. Fradcourt Louis 26’52, 88. Regnart Cyril 27’03, 89. Petta Joshua 27’11, 90. De Bodt Benjamin 27’12, 91. Ouhamou Chafik 27’14, 92. Vogels Fanny 27’20, 93. Legros Victor 27’22, 94. Houx Mateo 27’26, 95. Jaziri Amin 27’27, 96. Mosseron Arthur 27’28, 97. Vakifli Orhan 27’30, 98. Van Quaquebeke Eva 27’32, 99. Hastir Alexis 27’34, 100. Amico Noa 27’38,...

Le classement du 14.4 km

1. Bouissane Youssef 45’58, 2. Brenard Damien 52’30, 3. Pasque Cedric 52’59, 4. Fayt Karl 53’57, 5. De Lena William 54’09, 6. Vigny Ulysse 54’40, 7. Lauwers Bryan 54’52, 8. Blanchard Pol 55’56, 9. Dombier Grégorian 57’14, 10. Le Barre Maxime 57’50, 11. Hamich Mhamed 58’13, 12. Oubouskour Brahim 58’36, 13. Leclef Julien 58’52, 14. Monaux Adrien 58’57, 15. Debaise Vincent 59’07, 16. Paquet Olivier 59’09, 17. Bartet Maicky 59’24, 18. Dercq Frédéric 59’28, 19. Kaddour Karim 59’50, 20. Biettlot Benjamin 1’00’05, 21. Lambert Samy 1’00’30, 22. Delchambre Raphaël 1’00’31, 23. Castiau Laurent 1’01’05, 24. Verhaeghe Antoine 1’01’15, 25. Petit Alexandre 1’01’43, 26. Monnoyer Damien 1’01’55, 27. Droushoudt Jacky 1’01’56, 28. Devits Yves 1’01’59, 29. Delanghe Kevin 1’02’00, 30. Mineo Aurélien 1’02’00, 31. Van Riet Olivier 1’02’15, 32. Loosveldt Florian 1’03’05, 33. Perillard Nicolas 1’03’09, 34. Colombo Sergio 1’03’16, 35. Lebrun Xavier 1’03’30, 36. Provoost Kathy 1’03’43, 37. Bruyere Patrick 1’03’48, 38. Reinarz Raphael 1’04’11, 39. Dacoss Philippe 1’04’14, 40. Lenne Antoine 1’04’30, 41. Hardy Michael 1’04’35, 42. Falc Cédric 1’04’40, 43. Alafakis Nicolas 1’04’54, 44. Zaoudi Said 1’05’19, 45. Burton Rudy 1’05’42, 46. Huart Julian 1’05’45, 47. Stevenart Lucas 1’05’46, 48. Mathot Sebastien 1’05’53, 49. Thiébaux Maxime 1’06’00, 50. Jérémy Claude 1’06’04, 51. Felix Law 1’06’11, 52. Deschepper Benjamin 1’06’13, 53. Pauwels Christophe 1’06’14, 54. Lefebvre Laurent 1’06’19, 55. Donnet Aimé 1’06’25, 56. Derre Sébastien 1’06’29, 57. Mullender Chris 1’06’30, 58. Heusdains Mehdi 1’06’35, 59. Tricot Bastien 1’06’40, 60. Del Natale Loris 1’06’54, 61. Simonart Alexandre 1’06’57, 62. Fanchini Nicolas 1’06’58, 63. Hammani Marwane 1’07’01, 64. Caporale Julien 1’07’01, 65. Gailly Alice 1’07’06, 66. Pellegrini Esteban 1’07’24, 67. Calcagno Massimo 1’07’25, 68. Sinnaeve Joel 1’07’30, 69. Jumet Mickle 1’07’54, 70. Deroy Philippe 1’08’13, 71. Pinto Margarida 1’08’14, 72. Biscaglia Frederic 1’08’20, 73. Coniglio Mario 1’08’24, 74. Vlegels Damien 1’08’52, 75. Di Calogero Fabrizio 1’08’55, 76. Madiot Pierre 1’08’59, 77. De Weirdt Joas 1’09’05, 78. Cornet Sébastien 1’09’07, 79. Comyn Louis 1’09’12, 80. Copin Stephane 1’09’13, 81. Baetmans Gautier 1’09’23, 82. Laurent Philippe 1’09’32, 83. Liegeois Olivier 1’09’41, 84. Blanchart Robin 1’09’53, 85. Paternotte Fabrice 1’10’12, 86. Remacle Léon 1’10’22, 87. Hecq Florian 1’10’47, 88. Bombled Christophe 1’10’56, 89. Aubert Serge 1’10’57, 90. Callens Cedric 1’11’00, 91. Moli-Brallans Luc 1’11’17, 92. Caudron Noémie 1’11’17, 93. Jeanson Kevin 1’11’29, 94. Gillain Michel 1’11’29, 95. Delcourt Amaury 1’11’29, 96. Vizzini Manu 1’11’32, 97. Vizzini Raphael 1’11’32, 98. Mathelart Joy 1’11’55, 99. Hibon Yann 1’11’57, 100. Pouilly Nordine 1’11’58, 101. Dewille Michel 1’12’05, 102. Bruienne Patrick 1’12’05, 103. Buclon Adrien 1’12’11, 104. Jendrysek Philippe 1’12’11, 105. Chiusano Maria Teresa 1’12’15, 106. Courtois Manero 1’12’24, 107. Bouhiere Stephane 1’12’32, 108. D’angelo Amérino 1’12’32, 109. Balseau Samuel 1’12’43, 110. Roucour Thibaut 1’12’47, 111. Rey Philippe 1’12’50, 112. Bernard Simon 1’12’59, 113. Yu Xueyun 1’13’03, 114. Di Cataldo Salvatore 1’13’04, 115. Letaut Antoine 1’13’06, 116. Blanchart Laurent 1’13’09, 117. Collinet Sébastien 1’13’15, 118. Poty Francis 1’13’26, 119. Karczmarz Michal 1’13’26, 120. Karkan Christian 1’13’37, 121. Dominguez Vincent 1’13’37, 122. Gollentz Marie 1’13’38, 123. Regnier Olivier 1’13’43, 124. Van Asbroeck Aurélie 1’13’45, 125. Van Noppen Alex 1’13’45, 126. Bille Joffrey 1’14’05, 127. Meuleman Maxime 1’14’06, 128. Mazzu Pasqualina 1’14’14, 129. Krzewinski Laurent 1’14’16, 130. Grosso Pascal 1’14’22, 131. Ducarme Pascal 1’14’29, 132. Dusart Anne 1’14’29, 133. Métral Gaëlle 1’14’30, 134. Magoge 1’14’31, 135. Caruana 1’14’33, 136. Legros Vanessa 1’14’40, 137. Vandercam Christophe 1’14’43, 138. Deprez Céline 1’14’51, 139. Depercenaire Sylvie 1’14’54, 140. Henin Jeremy 1’14’57, 141. Josse Philippe 1’15’01, 142. Van Drooghenbroeck Sébastien 1’15’01, 143. Gillot Rudy 1’15’01, 144. Blondiau Laurent 1’15’04, 145. Bouamrane Marwane 1’15’05, 146. Kranich David 1’15’08, 147. Mahieu Stéphane 1’15’12, 148. Meininger Ulrich 1’15’13, 149. Bernard François 1’15’16, 150. Joyeux Patrick 1’15’16, 151. Degives Severine 1’15’16, 152. Pinot Christophe 1’15’20, 153. Mouyard Elodie 1’15’25, 154. Triquet Émilien 1’15’29, 155. Crevits Laura 1’15’31, 156. Gilson Estelle 1’15’33, 157. Glaudot Guillaume 1’15’41, 158. Demaerschalk Michel 1’15’55, 159. Dupuis Thibaut 1’15’55, 160. Pilate Christophe 1’16’02, 161. Triquet Sarah 1’16’03, 162. Ng Cheuk Hei 1’16’13, 163. Coulon Nathanaël 1’16’13, 164. Desmecht Olivier 1’16’25, 165. Pauwels Olivier 1’16’46, 166. Mackelbert Morgane 1’16’47, 167. Paque François-Xavier 1’16’47, 168. Piazzalunga Julien 1’17’00, 169. El Yaakoubi Mehdi 1’17’07, 170. Warton Michel 1’17’13, 171. Mahieu Cédric 1’17’16, 172. Legai Patrick 1’17’19, 173. Topart Sylvie 1’17’23, 174. Tasiaux Irene 1’17’29, 175. Michel Martine 1’17’46, 176. Valenti Ferdinando 1’17’52, 177. Prail Christian 1’17’53, 178. Debjani Bilal 1’18’00, 179. Poinsot Aurelie 1’18’04, 180. Casagrande David 1’18’05, 181. Rimbaut Antoine 1’18’12, 182. Burny Roger 1’18’16, 183. Cammaert Cristelle 1’18’46, 184. Bévernagie Gwen 1’18’59, 185. Hamdoun Laura 1’18’59, 186. Robins Louis 1’19’03, 187. D’amico Giovanni 1’19’22, 188. Delatte Damien 1’19’22, 189. Toscanucci Michaël 1’19’30, 190. Gourdin Julien 1’19’47, 191. Manquoy Frédéric 1’19’49, 192. Chernev Valentin 1’20’06, 193. Seyfarth Nathalie 1’20’10, 194. Boutier Maxime 1’20’24, 195. Vancsok Catherine 1’20’24, 196. Lejeune Pauline 1’20’26, 197. Hoogstoel Lucille 1’20’28, 198. Guerin Gontran 1’20’31, 199. Ernoux Féline 1’20’34, 200. Dennaleur Yanna 1’20’35, 201. Fontigni Remy 1’20’37, 202. Lozza Michael 1’20’38, 203. Vrancx Vincent 1’20’45, 204. Grippaldi Francesco 1’20’46, 205. Rabczak Rafal 1’20’48, 206. Wijngaarden Guido 1’20’59, 207. Bastin Emmanuelle 1’21’03, 208. Van Bockstaele Gregory 1’21’05, 209. Arena Nathanaël 1’21’05, 210. Ciarma Giancarlo 1’21’05, 211. Regniers Sylvie 1’21’06, 212. Di Zinno Thibaut 1’21’21, 213. Famerée Pierre 1’21’22, 214. Depre Jean-Pierre 1’21’25, 215. Gillain Nathan 1’21’25, 216. Malotaux Denis 1’21’31, 217. Brisbois Philippe 1’21’32, 218. X 1’21’38, 219. Vankeersbulck Grégory 1’21’42, 220. Jadot Clémence 1’21’44, 221. Rits Camille 1’21’47, 222. Bleuse Philippe 1’21’54, 223. Andris Stéphanie 1’22’12, 224. Jendrysek Nikolas 1’22’20, 225. Refojos Xavier 1’22’22, 226. Samoy Terence 1’22’32, 227. Degraeve Cindy 1’22’38, 228. Parnanzone Elisa 1’22’42, 229. Motte Sébastien 1’22’42, 230. Acharya Abhishek 1’22’50, 231. Colette Dominique 1’22’59, 232. Hardas Grégory 1’23’00, 233. Cantamessa Caroline 1’23’04, 234. Meignant Hadrien 1’23’06, 235. Rens Keevin 1’23’06, 236. De Clercq Steve 1’23’27, 237. Bolsée Jean-Louis 1’23’29, 238. Belle Julien 1’23’34, 239. Vigneaux Steve 1’23’38, 240. Gillain Cédric 1’23’43, 241. Pinna Melissa 1’23’46, 242. Artigny Marguerite 1’23’53, 243. Van Geel Sebastian 1’24’02, 244. Daue Romane 1’24’13, 245. Bazzanella Gianfranco 1’24’13, 246. Deschamps Blandine 1’24’17, 247. De Longueville Anne-Lise 1’24’17, 248. Streignard Christophe 1’24’21, 249. Ciocca Laure 1’24’28, 250. Beaufays Jerome 1’24’34, 251. Dauchot 1’24’39, 252. Barkani Kacem 1’24’42, 253. Vandromme Xavier 1’24’55, 254. Bastien Yanis 1’25’03, 255. Nicolas Charles 1’25’07, 256. Michel Laurent 1’25’15, 257. G B Nagesh 1’25’17, 258. Trepant Frederic 1’25’18, 259. Brichard Jason 1’25’30, 260. Stratta Logan 1’25’30, 261. Da Re Gino 1’25’39, 262. Bourmorck Carine 1’25’39, 263. Chamoli Rajesh 1’25’41, 264. Kamdjou Cedric 1’25’46, 265. Govaerts Steven 1’25’53, 266. Moussa Abdi Fozi 1’25’58, 267. Hong Lihsin 1’26’03, 268. Desoete Steve 1’26’04, 269. Hotaux Fanny 1’26’05, 270. Sol David 1’26’20, 271. Legroux Sylvia 1’26’47, 272. Coudray Rachel 1’26’47, 273. Clarenne Jennifer 1’27’01, 274. Dimitriadis Georges 1’27’03, 275. De Leeuw Alexandre 1’27’08, 276. Verhofstadt Chloe 1’27’20, 277. Bufi Alexandro 1’27’20, 278. Pardoen Cedric 1’27’40, 279. Duteil Mickaël 1’27’56, 280. Favay Lucas 1’27’56, 281. Mabile Valery 1’27’56, 282. Lepers Caroline 1’27’56, 283. Flamme Clara 1’27’58, 284. Allart Brice 1’27’58, 285. Le Marec Florence 1’28’10, 286. Hubert Yvan 1’28’11, 287. Laviolette Marianne 1’28’11, 288. Caveduri Bruno 1’28’16, 289. Loubens Gabriel 1’28’29, 290. Lefever Matheo 1’28’39, 291. Lefever Benoit 1’28’40, 292. Mauroit Stéphanie 1’28’42, 293. Van Geel Maryam 1’28’42, 294. Gallucio Antonio 1’28’53, 295. X 1’28’53, 296. Leclercq Joel 1’28’54, 297. Quintelier Aurore 1’28’57, 298. Fussen Julien 1’28’59, 299. Adam Guillaume 1’29’00, 300. Roelandt Natacha 1’29’08,...