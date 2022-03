Michel Drucker a passé son dimanche après-midi à Mouscron (photos)

Dimanche après-midi, l’animateur star a quitté son fauteuil rouge pour retracer sa carrière sur les planches du centre Marius Staquet.

C’est en rappelant sa lourde opération cardiaque de l’automne 2020 que Michel Drucker s’est présenté face à la salle Raymond Devos quasi pleine, dimanche après-midi. Il a "profité" de ses problèmes de cœur pour retracer les moments de sa carrière qui lui ont provoqué de la… "tachycardie"!

On pense bien sûr au face-à-face entre Whitney Houston en pleine ascension et un Serge Gainsbourg grossier. "Pour vous, c’est du bonheur. Pour moi, ça reste un cauchemar!"

Il s’amuse d’une époque où les filtres n’existaient pas, évoquant L’Emmerdant de Thierry Le Luron ou Les Nuls qui disaient tout, au grand dam de sa maman qui lui laissait des messages pas piqués de vers sur son répondeur durant les émissions…

Sur les planches hurlues, l’animateur n’a plus besoin non plus de filtre. Il le démontre notamment en évoquant son plus grand fan belge, "le frère de la chanteuse Angèle, le rappeur Roméo Elvis". Il se lance alors dans une interprétation musicale en ayant un mot à l’attention de "Mohammed Zemmour… Moi, je rappe et lui dérape!" Les élections françaises qui arrivent la semaine prochaine, c’est aussi s’interroger: "Je me demande ce que Coluche penserait de ces élections…"

Pour retracer sa carrière, le Drucker de près de 80 ans n’a eu de cesse de répondre aux questions du jeune Drucker sur écran géant souhaitant connaître son futur en radio et télé… EdA

Johnny, Zitrone, Devos…

Pour raconter ses 60 ans de carrière qu’il célébrera en 2024, Michel Drucker a choisi de parler à un écran où son modèle jeune lui demandait ce qu’il va vivre. "Je t’écoute, mon petit!", lance-t-il à lui-même quand son "moi" des débuts lui dit qu’il a pris un sacré coup de vieux… Les rires fuseront très régulièrement, aidés par de la dérision. Les anecdotes les plus savoureuses sont celles vécues avec Johnny mais aussi Léon Zitrone dont il fut l’assistant.

Heureux souvenirs encore que ceux de Champs-Élysées dont il a simplement suffi de diffuser le générique de l’émission dans les baffles de la salle pour que le public démarre au quart de tour!

Pour le rappel à la fin de son second seul en scène intitulé De vous à moi qui a duré 1h30, il a souhaité évoquer spécifiquement l’un des plus célèbres Mouscronnois de naissance, Raymond Devos, pour qui il dit avoir eu beaucoup d’affection.