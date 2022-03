Vendredi sur mer: belle métamorphose

La Suissesse Charline Mignot, alias Vendredi sur mer, vient de publier "Métamorphose", un 2e album où elle ose chanter.

Elle a opté pour un nom d’artiste qui fait penser au voyage. Elle, c’est Charline Mignot, aka Vendredi sur mer, suissesse de 26 ans qui est en train de se faire une place au soleil sur la scène de l’électro-pop en français. Après l’EP Marée basse (2017) et le 1er album Premiers émois (2019) coécrit avec le prodige Lewis OfMan, celle qui est aussi passionnée de photo – elle a suivi des cours à Lyon et Paris – est de retour avec Métamorphose, un disque de douze nouveaux morceaux où la jeune femme passe un cap en osant plus chanter, elle qui avait plutôt l’habitude jusqu’ici de faire du "chanter-parler".

"J’ai eu la chance de finir ma tournée juste avant le confinement, sourit-elle. J’ai donc eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire comme disque; quelque chose de plus brut, sincère et ancré dans le présent. J’avais aussi la volonté de plus chanter, et cela a été une vraie découverte pour moi. Cet album m’a fait beaucoup de bien."

Au niveau du son, les idées étaient claires également: "Je voulais travailler avec quelqu’un qui venait du milieu de la techno." Le choix s’est porté sur Sam Tiba membre du duo techno Club Cheval, qui a donc co-réalisé l’album. Il a amené dans ses bagages Apollo Noir, Camblaster, Dune, Myd… "Ils se sont engagés dans le projet comme si c’était le leur!"

«Quelque chose de plus frontal»

Le résultat s’avère une véritable métamorphose pour la jeune artiste, et le titre du disque est devenu une évidence. Celui-ci s’ouvre sur Le Lac, un clin d’œil au lac Léman auprès duquel elle a grandi, mais également un texte inspiré par un poème d’Apollinaire. "Je lis plein de choses, dont des poèmes aussi. Et puis après, il y a de bonnes choses qui se passent (sourire)."

Certains textes sont plus crus. comme sur Comment tu vas finir ou Désabusée, qui évoquent sans détour la sexualité. "C’est venu comme ça… En les écrivant, j’ai surtout pensé à la scène. J’avais envie de quelque chose de plus frontal."

Sur le morceau le plus pop de l’album, Monochrome, on ne peut s’empêcher de penser à Mylène Farmer, qui n’aurait d’ailleurs pas renié les morceaux plus crus.

"On me le dit souvent! Je l’ai beaucoup écoutée. Elle a des textes fabuleux. J’adore quand il y a deux lectures à une phrase." Dans le clip, on peut voir un homme se transformer en chien, comme dans Didier d’Alain Chabat. "C’est le réalisateur Augustin Lacape qui a eu cette idée du chien. La relation entre les deux personnages ne marche plus et la transformation de l’homme en chien fait que cela va mieux. C’était assez drôle à jouer."

Commentaires grossophobes

À ses débuts, Charline ne voulait pas figurer dans ses clips. "Mais cela fait partie de la métamorphose. J’adore jouer. Dans le clip du Lac, j’apparais en jogging et pas maquillée. Cela a été dur et je me trouve affreuse. Mais souvent, ce que l’on voit de soi ne correspond pas à ce que les autres voient de nous. J’ai eu de nombreuses réactions positives."

Cela change des commentaires grossophobes auxquels elle a été confrontée à ses débuts et contre lesquels elle s’était insurgée lors d’une interview accordée à Kombini en 2019. "Cette interview, j’ai hésité à la faire, car je ne me sentais pas porte-parole de quoi que ce soit, d’autant plus que je ne me sentais moi-même pas bien avec mon corps… Et finalement, je l’ai fait pour les autres."

Il y a encore beaucoup de chemin à faire, et le chroniqueur Fabien Lecœuvre l’a encore prouvé en s’attaquant au physique de la chanteuse Hoshi en avril 2021. "J’ai été outrée! Je ne comprends pas comment on peut laisser des gens médiatisés comme lui dire des horreurs pareilles. C’est aberrant."

Vendredi sur mer sera en concert au Botanique le 11 mai prochain. "Je suis en train de bosser pour présenter mes titres autrement et j’ai trop hâte de partager mes chansons."

Quels sont les artistes à écouter en Suisse? Si les artistes belges s’exportent bien, la scène suisse a plus de mal à se faire connaître. "Il y a plein de projets qui émergent et qui méritent d’être connus, soutient Charline. Mais nous restons un petit pays. Nous sommes un peu lents (rires). En rap, je vous conseille Di-Meh. Sinon, j’aime aussi Panda-Lux. C’est assez hybride."

Vendredi sur mer, «Métamorphose», Sony Music. En concert le 11 mai au Botanique (www.botanique.be).