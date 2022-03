Guerre en Ukraine: ce qu’il faut retenir de ce lundi 28 mars 2022

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: on fait le point sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie ce lundi 28 mars 2022.

1. Situation «catastrophique» à Marioupol

Dans la ville assiégée et bombardée depuis des semaines, "la population se bat pour survivre. La situation humanitaire est catastrophique", a affirmé dans la nuit de dimanche à lundi le ministère ukrainien des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

2. Kiev renonce à tout couloir d’évacuation de civils par crainte de «provocations» russes

"Nos renseignements ont fait état de possibles provocations de la part des occupants sur les itinéraires des couloirs humanitaires. Par conséquent, pour des raisons de sécurité pour les civils, aucun couloir humanitaire ne sera ouvert aujourd’hui", a écrit la vice-Première ministre Iryna Verechtchouk sur Telegram.

3. L’invasion de l’Ukraine par la Russie inquiète 90% des Belges

Moins d’un répondant sur dix assure "ne pas avoir peur" du conflit qui ravage le pays voisin de la Pologne. Autrement dit, 90% des Belges sont "au moins un peu stressés". Dans le détail, une large majorité de la population dit avoir " assez peur " ou " très peur ". Les femmes et les personnes âgées sont statistiquement plus inquiètes que le reste de la population.

4. Heineken se retire totalement de Russie: «Ni durable, ni viable»

"La propriété de Heineken dans l’entreprise en Russie n’est plus durable ni viable dans l’environnement actuel. En conséquence, nous avons décidé de quitter la Russie", a-t-il déclaré dans un communiqué lundi.

5. Le prix européen du gaz sous les 100 euros

Le prix européen du gaz est descendu lundi sous la barre des 100 euros le mégawattheure. De plus en plus de pays de l’UE travaillent à des plans pour importer plus de GNL (gaz naturel liquéfié).