Lorin Parys, nouveau CEO de la Pro League

La Pro League tient son nouveau CEO.

Séisme dans le milieu politique et le monde footballistique: les clubs de D1A et D1B, à la recherche d'un CEO depuis janvier, ont élu Lorin Parys comme successeur de Pierre François. Il arrête donc la politique, où il était engagé avec la N-VA.

"Lorin Parys commencera ses tâches au sein de la Pro League dès le 1 avril. Nous avons opté pour quelqu’un qui peut voir le sport avec un regard nouveau et analytique à la fois, qui peut rassembler les gens et s’applique à trouver des solutions. Cette opération intensive a été dirigée par les recruteurs de Odgers Berndtson. Lorin sera le visage du football professionnel en Belgique et mènera dans les coulisses les relations avec les clubs, la RFBA, l’ACFF et Voetbal Vlaanderen, tout en développant partenaires, stratégies et organisation. Nous l’assurons de notre soutien et lui souhaitons plein de succès dans cette entreprise", explique la Ligue professionnelle dans un communiqué.

"Il était temps de relever un nouveau défi. Mon ambition est de faire croître le football comme sport, comme moteur social et comme secteur économique. Á partir du vendredi le 1er avril, je dépose toutes mes fonctions politiques et me consacrerai à 100% à notre football", a commenté le Louvaniste de 45 ans, qui était vice-président de la NVA depuis 2018.