Voici le parc de la Sennette, future esplanade verte du quartier Heyvaert (photos)

La traversée verte entre la porte de Ninove et les abattoirs se révèle. À mi-chemin, une "esplanade verte" sera créée. Travaux prévus en 2024.

Un nouveau parc va se loger prochainement dans le très dense quartier Heyvaert, à Anderlecht. C’est ce qu’on apprend ce lundi 28 mars du cabinet du Ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Écolo).

Bruxelles Environnement a déposé un permis d’urbanisme pour aménager une "promenade verte" entre le parc de la Rosée, la porte de Ninove et les Abattoirs d’Anderlecht. L’annonce de ce 28 mars concerne en fait le premier pan de ce futur parc dit "de la Sennette", d’une superficie finale de 1,8 ha. Il s’agit d’une "vaste" esplanade qui se situera à mi-parcours entre porte de Ninove et abattoirs. Le parc se situe sur un ancien site industriel compris entre rue Heyvaert et rue du Chimiste. Il croisera la promenade tendue dans l’autre sens, entre rue des Mégissiers et rue de Liverpool.

Le parc de la Sennette consiste en une traversée verte de la porte de Ninove aux abattoirs. L’esplanade verte annoncée ce 28 mars se situe à mi-chemin, entre rues Heyvaert et du Chimiste. OKRA

Cette esplanade sera plantée du côté de la rue Heyvaert. Des équipements ludiques et sportifs y sont prévus, ainsi que chaises longues, bancs, poufs, tables de pique-nique. Côté rue du Chimiste prendra place un jardin "plus intimiste" appelé "le jardin de l’Alchimiste". Zones humides et jardin d’ombre seront aménagés. Plusieurs murs et façades aveugles seront végétalisés. Au total, ce parc induira la végétalisation de 3000 m² de sol bétonné et la plantation de 28 arbres.

Le projet a été conçu par le bureau d’architectes Okra dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine n°05 "Heyvaert – Poincaré". Les travaux sont prévus en 2024.

Sur cette coupe d’architecte, la rue Heyvaert se trouve en haut à droite et la rue du Chimiste en bas à gauche. OKRA