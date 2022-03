Kiev renonce à tout couloir d’évacuation de civils par crainte de "provocations" russes

Kiev a annoncé renoncer lundi à tout couloir d’évacuation de civils par crainte de "provocations" russes, avant une nouvelle session de pourparlers en face-à-face entre négociateurs russes et ukrainiens en Turquie.

"Nos renseignements ont fait état de possibles provocations de la part des occupants sur les itinéraires des couloirs humanitaires. Par conséquent, pour des raisons de sécurité pour les civils, aucun couloir humanitaire ne sera ouvert aujourd’hui", a écrit la vice-Première ministre Iryna Verechtchouk sur Telegram.

Des couloirs humanitaires sont d’ordinaire organisés quotidiennement à partir des villes les plus touchées par les combats pour permettre l’évacuation des civils.

L’Ukraine a dénoncé à plusieurs reprises des attaques russes sur ces couloirs, notamment autour de la ville assiégée et dévastée de Marioupol (sud).

Les Russes veulent franchir les défenses qui entourent Kiev

Les troupes russes veulent franchir les lignes de défense autour de Kiev et poursuivre leur avancée vers la capitale, ont affirmé lundi matin des sources ukrainiennes.

L’armée ukrainienne repousse, dans le nord-ouest et l’est, les tentatives des militaires russes de prendre le contrôle d’importantes routes et localités, rapporte l’état-major ukrainien.

Le ministère russe de la Défense a quant à lui publié des images de véhicules blindés qui auraient quitté le village de Salissja, à une quarantaine de kilomètres de Kiev, pour emprunter l’autoroute E95.

Les informations provenant des deux parties ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. L’état-major ukrainien a par ailleurs signalé lundi matin que les combats se poursuivaient dans d’autres endroits du pays, notamment dans les régions de Mykolaïv et de Zaporijia, dans le sud.

Le prix du blé chute

Le prix du blé est de nouveau descendu lundi, après des signaux positifs quant à l’offre mondiale malgré l’invasion russe de l’Ukraine.

En Australie et au Canada notamment, la production sera plus importante que prévu, et des signaux positifs viennent également de France.

Le prix du blé avait explosé après l’invasion, la Russie et l’Ukraine étant ensemble l’une des principales régions productrices.