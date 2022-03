Oscars 2022: Will Smith enfin récompensé mais "gifleur", "CODA" sacré meilleur film

Will Smith, Jessica Chastain, Troy Cotsur et Encanto figurent au palmarès d’une cérémonie marquée par la gifle de Will Smith à Chris Rock. Photos d’agences

La 94e cérémonie des oscars, la nuit passée à Los Angeles, aura été riche en émotions...

Le film "CODA" a triomphé aux Oscars avec la récompense suprême du meilleur long-métrage, mais aussi la récompense du meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur, sourd de naissance, et du meilleur scénario.

Remake du film français "La Famille Bélier" d’Eric Lartigau (2014), "CODA" raconte l’histoire d’une famille sourde en difficulté. Des acteurs sourds jouent les rôles principaux. Son titre est l’acronyme de "Child of deaf adult" qui signifie littéralement "enfant entendant de parents sourds".

Troy Kotsur premier acteur sourd oscarisé

L’acteur américain Troy Kotsur, sourd de naissance, avait au cours de la cérémonie déjà été sacré meilleur acteur dans un second rôle. L’artiste âgé de 53 ans entre ainsi dans l’histoire en devenant le premier acteur masculin sourd à remporter un oscar grâce à ce rôle, tout en humour et sensibilité, de père de famille grognon mais aimant dans "CODA".

La réalisatrice Sian Heder a aussi remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté.

La victoire de ce film adapté du succès français "La Famille Bélier" permet à Apple TV+ de devenir la première plateforme de streaming à l’emporter aux Oscars dans la catégorie phare du meilleur long-métrage.

Ce film à petit budget a défié d’autres grandes pointures, alors que the "Power of the Dog" et "Belfast" s’affrontaient aussi pour la récompense suprême du meilleur long-métrage.

Will Smith, enfin!

L’Oscar du meilleur acteur a quant à lui été décerné à Will Smith pour son rôle dans "La Méthode Williams". Visiblement tendu, la star s’est signalée par une altercation lors de laquelle il est monté sur scène pour gifler l’humoriste Chris Rock, avant de recevoir sa récompense plus tard dans la soirée.

Le très charismatique rappeur devenu comédien a reçu la récompense la plus prisée du monde cinématographique pour son interprétation de Richard Williams, père et entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams.

En recevant la statuette, l’acteur âgé de 53 ans a reconnu entre les lignes avoir réellement frappé, quelques minutes plus tôt, l’humoriste Chris Rock qui venait de faire une blague sur les cheveux rasés de son épouse, Jada Pinkett Smith. "L’amour vous fait faire des choses folles", a dit, en larmes, Will Smith. Il s’est excusé auprès de l’Académie qui organise les Oscars, sans mentionner Chris Rock.

L’acteur a remercié "Venus et Serena, et l’ensemble de la famille Williams, de m’avoir fait confiance pour raconter votre histoire." "Richard Williams était un grand défenseur de sa famille", a-t-il ajouté à propos de l’homme qu’il a incarné à l’écran, allusion voilée au geste qu’il venait de faire sur scène.

Will Smith l’a emporté face à quatre autres redoutables concurrents: Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield et Denzel Washington.

La troisième fois a été la bonne pour cette vedette incontestable d’Hollywood qui avait déjà été candidat malheureux aux Oscars, d’abord en 2002 pour le biopic "Ali" puis cinq ans plus tard avec "A la recherche du bonheur", déjà une histoire centrée autour de la paternité et de la force d’aller au bout de ses rêves. Will Smith devient ainsi le cinquième homme noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur, après Sidney Poitier - décédé en janvier dernier -, Denzel Washington, Jamie Foxx et Forest Whitaker.

Jessica Chastain meilleure actrice

Jessica Chastain s’est rendue méconnaissable pour "Dans les yeux de Tammy Faye" afin d’incarner une télévangéliste américaine hors du commun. Sa métamorphose a été récompensée dimanche soir par l’Académie des Oscars, qui lui a décerné le prix de la meilleure actrice.

Chaque jour de tournage, Jessica Chastain a dû revêtir pour ce rôle un lourd attirail fait de prothèses, de postiches et de maquillage pour reproduire les traits et le style clinquant de Tammy Faye Bakker, chanteuse de gospel devenue sur le tard pasteure et militante des droits LGBT.

L’actrice, tout juste âgée de 45 ans, avait déjà été à deux reprises candidate à un oscar, d’abord pour "La Couleur des sentiments" puis pour "Zero Dark Thirty". Elle l’a emporté ce dimanche face à quatre autres stars très en vogue: Penelope Cruz ("Madres Paralelas"), Kristen Stewart ("Spencer"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") et Olivia Colman ("The Lost Daughter").

"Nous sortons d’une période difficile, pleine de traumatismes et d’isolement, et tellement de personnes n’ont plus d’espoir et se sentent seules", a déclaré l’actrice dimanche, sa statuette dorée entre les mains.

Le suicide "a touché beaucoup de familles, et a touché la mienne", a-t-elle dit, émue, évoquant notamment les difficultés rencontrées par les personnes LGBT. "Pour chacun d’entre vous qui se sent effectivement désespéré ou seul, je veux juste que vous sachiez que vous êtes inconditionnellement aimé pour votre singularité."

Le film qui lui a valu cet Oscar retrace la vie de Tammy Faye, qui a aidé son époux télévangéliste Jim Bakker à bâtir un lucratif empire médiatique avant la chute de ce dernier dans les années 1980 sur fond de scandales sexuels et de condamnation pour détournement de fonds. Elle avait divorcé et était devenue une farouche défenseure de la communauté LGBT, remettant en cause l’homophobie omniprésente à l’époque dans les cercles religieux, où beaucoup considéraient l’épidémie de sida comme une punition divine.