Max Verstappen, vainqueur du GP d’Arabie Saoudite: "Ce fut un long combat"

Verstappen a vu que Leclerc avait de plus en plus de problèmes avec ses pneus vers la fin de la course. Photo News

"C’était bien", a crié Max Verstappen à la radio après sa victoire magistrale au Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1, dimanche.

Le champion du monde en titre au volant de sa Red Bull a dépassé définitivement la Ferrari de Charles Leclerc au 47e des 50 tours sur l’étroit et très rapide circuit urbain de Jeddah. Le duel s’est intensifié après le 41e tour lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été levée. "Nous nous bien sommes battus et ce fut un long combat. Ce n’était pas facile, mais au final, ça a marché", a déclaré le Néerlandais après sa 21e victoire en Formule 1.

Verstappen a vu que Leclerc avait de plus en plus de problèmes avec ses pneus vers la fin de la course, même si lui-même a également remarqué que les gommes s’usaient plus vite qu’il ne le souhaitait. "Ensuite, j’ai finalement eu la chance d’attaquer, mais il était très difficile sur la ligne droite d’estimer où je pouvais passer. C’était aussi très excitant, car lorsque je l’avais dépassé, il était encore capable de me doubler. Je suis très heureux de cette victoire, ma saison peut vraiment commencer maintenant", a déclaré le Néerlandais, qui a abandonné à trois tours de l’arrivée de la course d’ouverture il y a une semaine à Bahreïn.

Après ce succès, Verstappen est désormais 3e au championnat avec 25 points derrière les deux pilotes Ferrari Charles Leclerc (45) et Carlos Sainz Jr. (33).