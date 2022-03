Les Verts passent Halleux d’été

Les Hamoisiens ont mis fin à une série de trois matches sans victoire dimanche face à Molignée. En marquant quatre fois et sans encaisser. Pourtant, le fond de jeu n’y était pas...

On n’aura pas vu un grand Condrusien dimanche lors de la réception de la lanterne rouge. Le coach des Verts était le premier à le reconnaître. "On savait qu’on affrontait une équipe moralement pas au top. On a marqué vite. Ensuite, on a géré… mais sans être bon", souligne Vincent André.

Débutant une nouvelle fois avec ses deux frères Defays titulaires, le Condrusien pouvait compter sur un Arnaud et un Axel remuants sur les flancs. C’était d’ailleurs le second qui était à l’origine du penalty sifflé en faveur des Verts et converti par Jadot au quart d’heure. À peine le temps de remettre la balle en jeu et les locaux doublaient la mise d’une tête de leur capitaine Legros sur un corner de Jadot. "C’est clairement une phase travaillée à l’entraînement avec Nico, qui sait donner de bons ballons, confie Logan. C’est mon troisième but de la saison, le troisième sur corner."

Passées les 20 minutes de jeu, la rencontre baissait déjà en intensité. Il fallait attendre la reprise pour voir le troisième but, signé Bryan Fontaine, lequel se rachetait d’une occasion trois étoiles manquée avant le repos lorsque sa tête piquée à bout portant sur Adriano Corvo avait fini dans les mains du portier molignard.

À l’heure de jeu, Molignée manquait de réduire l’écart quand Logan Taburiaux bottait un penalty stoppé par Salmon. À peine montés au jeu, les jeunes Arthur Warzée et Henri Halleux ne tardaient pas à faire mouche. Une combinaison entre A. Warzée et Fontaine offrait la balle à Halleux qui ajustait un superbe enroulé dans la lucarne de Corvo pour sceller le score.

Condrusien 4 – Molignée 0 Arbitre: J. Solheid. Cartes jaunes: Denis, Chimi. Buts: Jadot (1-0 sur pen., 16e), Legros (2-0, 17e), Fontaine (3-0, 56e), Halleux (4-0, 88e). CONDRUSIEN: Salmon, Nijskens, Hébette, Legros, Gillet, Kouadio, L. Warzée, Fontaine, Jadot, Ar. Defays (85e A. Warzée), Ax. Defays (85e Halleux). MOLIGNÉE: A. Corvo, Kemayou, Descontus, Gravier, Pulvirenti, Houssonloge, Taburiaux, J. Corvo (60e Hiernaux), Bah El Hadj, Boutgmi (84e Denis), Bower (60e Chimi).

La rentrée idéale de Henri Halleux

Monté au jeu à la 88e, Henri Halleux a marqué le 4-0 sur l’une de ses premières touches de balle. "J’étais là d’abord parce que l’équipe avait besoin d’aide vu les absences dans le groupe, rappelle le U19 condrusien. Être repris sur le banc de l’équipe première, c’était une fierté. Monter au jeu, c’était génial. Mais marquer mon premier but sur ma première entrée en P1, c’était inespéré! En plus, je marque de mon pied gauche, mon mauvais pied."

Molignée prépare la P2

"C’est compliqué pour Molignée semaine après semaine. Sur le banc, je n’avais que très peu de solutions de rechange (NDLR: le deuxième gardien Clément Denis est monté dans le jeu) mais je n’ai pas vu sur le terrain une équipe qui doit se sauver, regrette Christophe Corbisier. On a été inexistant face à un Condrusien pourtant mauvais. Bien sûr, tant qu’on n’est pas officiellement relégué, on y croit. Mais je suis réaliste: on est trop court. À moins d’un miracle, on jouera en P2 la saison prochaine et je m’y prépare. Ce sera avec une nouvelle équipe et un nouveau projet."