Débrief sportif du week-end: duel épique à Jeddah, première pour l’Afrique en cyclisme, les Diables déçoivent

Entre Gand-Wevelgem, le Grand Prix d’Arabie Saoudite et la cérémonie des Spikes d’Or 2021, le week-end sportif a été rempli.

FOOTBALL

Samedi, les Diables affrontaient l’Irlande à Dublin dans le cadre d’un match amical. Roberto Martinèz avait fait le choix de ne sélectionner que des joueurs à moins de 50 sélections internationales. Exit donc Hazard, De Bruyne ou Courtois et place à du sang neuf, avec les titularisations de De Ketelaere, Saelemaekers ou encore Theate.

Youri Tielemans a porté le brassard pour la première fois de sa carrière internationale. BELGA

Malheureusement, cette équipe inédite des Diables n’a pas convaincu et a partagé l’enjeu face aux Irlandais (2-2). Michy Batshuayi (11e) et Hans Vanaken (57e) ont par deux fois donné l’avantage aux Diables, mais l’Irlande est parvenue à égaliser à la 83e minute. Le résultat est logique: les Diables ont dominé la première demi-heure, mais ont été mis en difficulté durant le reste de la rencontre, concédant notamment beaucoup d’occasions.

Avec ce partage, la Belgique perdra à la fin du mois sa première place au classement FIFA, position qu’elle occupe depuis septembre 2018. Les Diables affronteront mardi le Burkina Faso au Lotto Park d’Anderlecht, toujours dans le cadre d’un match amical.

La belle histoire du week-end a eu lieu samedi soir à Amsterdam. Dans le cadre d’un match amical entre les Pays-Bas et le Danemark, Christian Erisken a fait son retour avec sa sélection, un peu plus de 9 mois après son arrêt cardiaque en plein match lors de l’Euro. Et le milieu offensif a fêté cela de la meilleure des manières: deux minutes après son entrée en jeu, Erisken a inscrit un but d’une superbe frappe dans la lucarne.

MOTEURS

Le GP d’Arabie Saoudite avait lieu ce week-end sur le circuit de Jeddah. Une course qui a été perturbée la veille par une attaque au missile de la part de rebelles Houthis à proximité du circuit. Malgré cet incident inquiétant, l’organisation a décidé de maintenir l’événement.

Au terme d’un duel épique entre Charles Leclerc et Max Verstappen, c’est ce dernier qui l’a emporté à moins d’une seconde. Le Néerlandais a pris la tête lors du 47e des 50 tours. La troisième place est revenue à l’Espagnol Carlos Sainz Jr. au volant de la seconde Ferrari. La course a connu son lot de péripéties, avec notamment 3 abandons coup sur coup pour Alonso, Ricciardo et Bottas après le 37e tour. Lewis Hamilton, éliminé à la surprise générale en Q1 la veille, a terminé à la dixième place.

Ferrari réussit à placer une nouvelle fois deux pilotes sur le podium. Photo News

La veille lors des qualifications, l’allemand Mick Schumacher a été victime d’une très violente sortie de piste et a percuté un mur. Le pilote en est heureusement sorti indemne, mais n’a pas pu participer au départ du GP le lendemain.

CYCLISME

Victoire historique dimanche lors de la 84e édition de Gand-Wevelgem: l’Érythréen Biniam Girmay (Intermarché - Wanty Gobert) s’est imposé en terre flamande et devient le premier coureur africain à remporter une classique World Tour. Girmay s’est imposé dans un sprint à quatre devant le Français Chritophe Laporte et les Belges Dries Van Gestel et Jasper Stuyven, les 4 coureurs étant sortis du peloton à 22 kilomètres de l’arrivée.

Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) a remporté le 101e Tour de Catalogne, qui s’est achevé dimanche à Barcelone. Au général, le Colombien finit avec 16 secondes d’avance sur Richard Carapaz, vainqueur de la 6e étape samedi, et 52 sur Joao Almeida. C’est l’Italien Andrea Bagioli qui a remporté la dernière étape dimanche.

TENNIS

Iga Swiatek devait remporter son match du 2e tour au WTA 1000 de Miami, pour s’assurer de devenir N.1 mondiale à l’issue de l’épreuve, ce qu’elle a parfaitement réussi vendredi en étrillant 6-2, 6-0 la Suissesse Viktorija Golubic (42e). Swiatek profite d’abord de la retraite inattendue de l’Australienne Ashleigh Barty. Et elle ne peut désormais plus se faire rattraper par ses rivales, quel que soit son parcours en Floride.

ATHLETISME

Ce samedi avait lieu à Malines la remise des Spikes d’Or 2021, la plus prestigieuse des récompenses en athlétisme belge. Sacrée championne olympique de l’heptathlon l’été dernier à Tokyo, Nafissatou Thiam a obtenu son 8e Spike d’Or consécutif.

Chez les hommes, c’est Bashir Abdi qui l’a emporté pour la deuxième fois, lui qui a obtenu la médaille de bronze au marathon des JO de Tokyo.

Le Spike d’Or de la meilleure équipe de l’année a été attribué aux Belgian Tornados, l’équipe belge masculine de relais 4 × 400 mètres, qui a notamment remporté les championnats du monde d’athlétisme la semaine passée à Belgrade.

AUTRES SPORTS

Ce week-end avait lieu le Mondial du patinage artistique à Montpellier. Loena Hendrickx a offert à la Belgique une médaille d’argent au terme d’une superbe prestation. C’est la première médaille belge dans la compétition depuis 1948.

+ À LIRE | Loena Hendrickx, médaillée d’argent au Mondial: " J’ai beaucoup travaillé pour en arriver là "