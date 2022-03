D3: Onhaye, Rochefort et Aische battus, Namur en route vers le titre

Voici les résultats des équipes namuroises de D3 ACFF ce week-end.

D3A ACFF

Gosselies 0 – 4 Union Namur

Buts: Olojede (0-1, 6e), Rosmolen (0-2, 34e), Ghaddari (0-3, 51e; 0-4, 85e)

Cr. Schaerbeek 4 – 2 Aische

Buts: Choisez (0-1, 29e), Dethier (0-2 sur PEN, 33e), Gajanovic (1-2, 40e; 2-2 sur PEN, 75e; 3-2, 82e; 4-2 sur PEN, 95e)

Stockel 3 – 3 Tamines

Buts: Boudar (1-0, 24e), De Bruille (2-0, 26e), Bulfon (2-1, 45e; 3-2, 76e), Gadzina (3-1, 65e), Rossini (3-3, 88e)

Les Merles n’ont laissé aucune chance à Gosselies et poursuivent leur route en tête. En plus, Tournai a perdu des plumes sur le terrain du Pays Vert et Aische a totalement perdu pied au Crossing, bien aidé par Gajanovic, auteur d’un quadruplé. Namur compte désormais 9 points d’avance sur les Tournaisiens. Les Aischois sont eux distancés à 11 points. Une autoroute se présente pour l’équipe d’Olivier Defresne. La petite surprise du week-end est décernée à Stockel qui a réussi à accrocher Tamines. Ce sont même les Bruxellois qui peuvent avoir des regrets alors qu’ils menaient encore 3-1 à un quart d’heure du terme.

D3B ACFF

Rochefort 0 – 1 Huy

But: Cokgezen (0-1, 42e)

Onhaye 0 – 1 Habay

But: Serwy (0-1 sur PEN, 25e)

Grâce à leur victoire surprise sur Rochefort, les Hutois rejoignent Oppagne au classement avec 27 unités (et passent même devant à la différence de buts). Pour les pensionnaires du Parc des Roches, c’est une défaite qui leur fait perdre le leadership. Dison n’a pas manqué de profiter du faux pas de Rochefort samedi soir. Les Stadistes retrouvent la première place. Chez les poursuivants, c’est Sprimont qui fait la bonne affaire grâce à son succès à Wanze/Bas-Oha et monte sur le podium à la place d’Onhaye, battu à domicile par Habay. Après trois défaites consécutives, Raeren s’est relancé à Aywaille et remporte la deuxième tranche.