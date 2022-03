Farid répond à votre question météo: ce mois de mars sera le plus ensoleillé de l’histoire des relevés (vidéo)

La question du jour est celle de Michel de Chimay (Hainaut): "Bonjour Farid, j’ai rarement vu autant de soleil durant le mois de mars et on parle de records, tu peux confirmer? Farid détaille tout et donne son bulletin journalier.

Bonjour Michel! En effet, ce mois de mars devrait être le plus ensoleillé de l’histoire des relevés météo. L’ancien record datait de 1931 avec 214H de soleil et on avait atteint 162 heures en mars 2020. Cette année, on aura fait nettement mieux grâce à la proximité de l’anticyclone et ce flux d’est ou sud-est quasi permanent. Nous comptions déjà samedi soir 209H à Uccle et avec les éclaircies de ce dimanche après-midi, le record est certainement tombé et dans le cas contraire ce lundi. Pour rappel, la norme de saison tourne autour de 120 H, on en aura eu presque le double!

Ce mois de mars aura également été marqué par une très faible pluviométrie et de nombreuses stations de plaine sous les 10 L/m². Nous attendons une période un peu plus humide cette semaine, ce qui permettra de limiter une sécheresse de surface qui guette déjà l’ouest du pays bien qu’il n’y ait pas à s’alarmer.

Et sur le reste du pays?

Un dernier baroud d’honneur de l’anticyclone qui commencera à faiblir. Le matin, pas mal de brouillards mais qui se dissiperont laissant place au soleil qui aura encore une fois plus de mal à percer sur les Flandres et le Hainaut occidental. Par contre, beaucoup de soleil ailleurs même sur le nord et les températures repartiront à la hausse d’autant plus que le vent sera faible de directions variées.

L’après-midi, encore du soleil et des nuages bas possiblement plus tenaces à la mer. On atteindra 11-12°C sur les plages, 14-15°C sur le Hainaut occidental, 17 à 19°C de Mons à Bruxelles et jusque 18 à 20°C sur le sud. En fin d’après-midi, le ciel s’ennuagera de voiles de cirrus parfois nombreux mais sans conséquences.