Le Belge a encore une brique dans le ventre mais… (enquête)

42% des Belges envisagent de construire, acheter ou rénover dans les 5 ans, selon une enquête de la Confédération Construction.

"Le Belge a encore clairement une brique dans le ventre", constate la Confédération Construction qui publie une enquête, menée par iVox début mars auprès de 2000 personnes, sur les Belges et le logement.

On y apprend que 42% des Belges envisagent de construire, acheter ou rénover dans les cinq prochaines années. 17% disent avoir des plans pour construire.

Les Wallons sont plus nombreux que les Flamands à avoir des projets immobiliers, "en grande partie parce que la population en Wallonie est plus jeune", justifie la fédération des entreprises belges de construction. Or, les moins de 30 ans ont davantage de plans de construction (35%) ou d’achat (40%) que les 30-50 ans (21% et 26%).

Propriétaires surtout

À peine 18% des répondants envisagent en revanche de louer. "Nous choisissons donc clairement d’être propriétaire de notre logement. C’est malin, dit la Confédération. Être propriétaire de son logement est encore et toujours la meilleure manière d’épargner pour sa pension. C’est aussi un bon investissement, alors que le livret d’épargne ne rapporte plus rien."

Selon l’enquête, la location est souvent le fruit d’une nécessité financière. Pour 51% des (candidats) locataires, "la propriété est financièrement inenvisageable".

Des obstacles

L’enquête a également questionné les Belges sur les entraves à leurs plans de logement. Sans surprise, les prix des terrains, de la construction et des logements constituent le principal obstacle.

"Les prix des logements ont augmenté de 8% en 2021 et une augmentation de 5% est encore attendue cette année", note Niko Demeester, CEO de la Confédération Construction, renvoyant notamment au Covid qui a poussé les Belges à vouloir acquérir leur bout de jardin et à un parc immobilier "obsolète" accentuant le manque d’offre de logements appropriés.

Selon l’enquête, la grande majorité des locataires qui souhaitent devenir propriétaires dans les 5 ans "s’attendent à ce que leurs futurs projets soient fortement entravés", notamment en raison des prix et de l’évolution du marché hypothécaire.

Soutien financier

L’enquête questionne enfin les Belges sur les politiques en matière de logement. Celles qui prévoient un soutien financier sont appréciées. 79% des (candidats) propriétaires sont en faveur d’un meilleur soutien financier pour la rénovation énergétique, 77% d’une révision des frais de notaire et 74% en faveur de la pérennisation de la TVA à 6% sur les démolitions-reconstructions. 43% sont partisans d’une obligation de rénovation énergétique après acquisition d’un logement.

Amenés à se prononcer sur le dispositif "Stop au béton", prévu pour 2040 en Flandre et 2050 en Wallonie, trois (candidats) propriétaires sur quatre estiment que limiter les nouvelles constructions en dehors des zones résidentielles est une bonne chose, tout en craignant des répercussions importantes sur les prix (73%) et sur l’offre de logements (61%). Les conséquences d’une telle mesure amèneraient 90% des candidats-constructeurs à changer leur plan en se tournant surtout vers l’achat-rénovation et la démolition-reconstruction.

… "Les autorités publiques doivent rendre cela abordable" Niko Demeester, vous êtes CEO de la Confédération Construction. Quel est le but de cette enquête? Le marché du logement est sous pression. Nous construisons pour nos clients et il est important de savoir ce qu’ils ressentent et à quoi s’attendre. Le Belge a toujours une brique dans le ventre. Une bonne chose? On aurait pu croire que le contexte (flambée des prix) change la donne et pousse plus de Belges vers la location par exemple. Ce n’est pas le cas. Le Belge rêve toujours d’avoir sa belle maison et d’être propriétaire. Les conditions ne sont pas idéales… Les hausses de prix rendent progressivement le logement inabordable pour de nombreuses personnes. Et cela risque d’empirer dans les années à venir. Pourquoi? Des mesures comme le Stop Béton ou les exigences en matière d’énergie et de climat vont exacerber la pression sur les prix. Ces mesures sont louables! Il ne s’agit pas de remettre en cause la neutralité climatique. D’ailleurs, selon notre enquête, les Belges comprennent ces mesures, mais craignent pour leurs effets sur les prix ou l’offre de logements. C’est pour cela que nous appelons le politique à accompagner ces mesures et les rendre abordables. Comment? Il faut, tout en respectant les exigences climatiques, maintenir l’offre de terrains et de logements en jouant sur la densification et la démolition-reconstruction. Et rendre la rénovation énergétique abordable. Des primes existent. Le fédéral vient aussi de débloquer 1 milliard pour la transition… Et nous saluons ces mesures. Prolonger par exemple la TVA à 6% sur les démolitions-reconstructions jusqu’à fin 2023 au lieu de fin 2022, est super. Mais ce ne sera pas suffisant si l’on veut que les Belges effectuent massivement des rénovations énergétiques chez eux. Il faudra prolonger la TVA à 6% (aussi sur les panneaux solaires, etc.) bien au-delà de 2023. Quels sont les défis pour le secteur? Le premier est d’évoluer toujours plus vers les nouvelles techniques. Le second concerne la valeur ajoutée qu’un entrepreneur peut apporter tout au long du cycle de vie de la maison. Et la pénurie de main-d’œuvre? Elle est un défi pour tous les secteurs. On est presque à 20 000 postes à pourvoir dans la construction, contre 18 000 fin 2021. On peut y remédier en ajoutant notamment une couche d’automatisation (le préfab 2.0). Il ne s’agit évidemment pas de remplacer du personnel mais de combler la pénurie. Avec une économie pour le client! Justement, les prix dans la construction ne cessent de gonfler… On connaît une flambée des prix des matériaux – notamment en raison de la guerre en Ukraine – et on en est victimes aussi. Pour l’instant, la pression des prix est répercutée dans la moitié des cas sur les particuliers, mais le plus souvent de manière partielle. Dans l’autre moitié, les entreprises prennent cela sur leur marge… Nous en avons parlé avec le Premier ministre.

Ville ou campagne? Où le Belge veut-il vivre? Alors que l’on pensait que la crise du coronavirus créerait un exode urbain massif, ce n’est pas le cas selon l’enquête de la Confédération Construction. Bien que l’intention de s’éloigner d’une zone urbaine (13%) pour vivre à la campagne est un peu plus forte que celle de quitter la campagne pour la ville (11%). Mais la majorité des Belges restent sédentaires: entre la localisation actuelle et la localisation souhaitée pour les 5 prochaines années, il y a peu de différences. De manière générale, 46% des Belges préfèrent habiter à la campagne, dont la moitié au centre d’un village et l’autre moitié en dehors du centre. Là où l’on désire vivre dépend également de l’âge. Ainsi, selon l’enquête, si 36% des jeunes de moins de 30 ans préfèrent la ville, les plus de 30 ans sont plus nombreux (25%) à indiquer qu’ils préfèrent vivre dans une zone rurale, en dehors d’un village. Par ailleurs, les Bruxellois (67%) et les Wallons (29%) expriment plus souvent le désir de vivre en ville que les Flamands (24%). Ces derniers (28%) sont en revanche plus nombreux que les Wallons (20%) à vouloir habiter dans le centre d’un village.

La rénovation énergétique oui, mais pas à n’importe quel prix

- BillionPhotos.com – stock.adobe. Les prix de l’énergie sont sur toutes les lèvres pour le moment. De quoi inciter les Belges à entreprendre des travaux de rénovation énergétique? 22% d’entre eux envisagent en tout cas au cours des 5 prochaines années de se lancer dans ce type de travaux. Et la motivation première, selon l’enquête de la Confédération Construction, est d’ordre financier. Les prix de l’énergie (52%) sont la raison principale pour entreprendre une rénovation énergétique. "En rénovant, l’on espère économiser de l’énergie, ce qui n’est pas un luxe étant donné l’augmentation actuelle des prix", explique la fédération. À peine 16% des répondants le font pour diminuer leur impact sur l’environnement. Même si ce facteur est plus important chez les jeunes propriétaires.

En Wallonie, les obligations légales jouent un rôle moindre (8%), qu’en Flandre (20%). À noter que la Flandre va aujourd’hui un cran plus loin que la Wallonie: à partir de 2023, les Flamands devront rénover énergétiquement leur habitation dans les cinq ans après l’achat.

Un manque de moyens

Parmi les obstacles à la rénovation énergétique: le manque de connaissance (22%). "Il est frappant de constater que trois jeunes (candidats) propriétaires sur 10 considèrent le manque de connaissances comme un obstacle à la réalisation de travaux de rénovation énergétique", souligne la fédération.

Mais l’obstacle le plus important (49%) est à nouveau financier. 38% des répondants n’ont pas de ressources suffisantes pour la rénovation.

Si 53% financeraient la rénovation via leurs propres moyens, et 11% via les primes, 30% emprunteraient à la banque pour cela. Une proportion de prêts plus élevée chez les Wallons (33%) que chez les Bruxellois (25%) et les Flamands (28%).

Quant au type de rénovation, à peine 16% des propriétaires belges "prévoient de rénover le plus possible pour que leur logement atteigne les exigences énergétiques fixées pour 2050", explique la Confédération Construction.

Pour 3/4 des répondants, la rénovation énergétique se limite à ce qui peut être rentable dans maximum 10 ans. En outre, plus le propriétaire est âgé, plus l’ambition de rénovation est limitée. Les plus de 50 ans sont deux fois plus nombreux que les moins de 30 ans à ne faire que le strict nécessaire, "juste pour atteindre les exigences actuelles à respecter".