Météo: encore de belles périodes ensoleillées dimanche

La grisaille matinale fera place dimanche à quelques belles périodes ensoleillées l’après-midi, annonce l’Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche matin, la journée débutera sous les nuages bas, la brume ou le brouillard au nord du sillon Sambre-et-Meuse, alors qu’en Ardenne, le soleil s’imposera dès le matin.

Dans l’après-midi, la grisaille laissera progressivement la place à de belles périodes ensoleillées parfois entrecoupées de quelques passages nuageux résiduels. Les maxima seront compris entre 11 degrés au littoral, 16 ou 17 degrés sur le centre du pays et 18 degrés en Gaume. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.

Dimanche soir et en début de nuit, le ciel sera d’abord étoilé à peu nuageux. Des bancs de brouillard se formeront ensuite, surtout sur le nord et le centre du pays et dans les vallées de l’Ardenne. Les températures redescendront entre 0 et +5 degrés.

Mardi, les températures reculeront encore et le ciel sera plus nuageux avec possibilité de quelques averses, prévoit l’IRM.

Mercredi, une zone de pluie glissera sur le sud du pays et ramènera de l’air nettement plus frais en Belgique.