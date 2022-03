GP d’Arabie saoudite: Charles Leclerc domine toujours les essais libres dans la 3e séance

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d’essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite, 2e manche du championnat du monde de Formule 1, ce samedi sur le Circuit urbain de Jeddah (6,174 km).

Après de longues heures d’échanges entre les pilotes, les patrons d’écuries et les dirigeants de la F1 dans la nuit de vendredi à samedi, le Grand Prix se déroule finalement "comme prévu" au lendemain de l’attaque d’un site pétrolier proche du circuit par les rebelles yéménites Houthis.

Vainqueur du premier GP de la saison dimanche dernier et le plus rapide des deux pemières séances d’essais libres vendredi, Leclerc a cette fois bouclé son meilleur tour en 1:29.735/1000, 33/1000 devant le champion néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et 98/1000 devant le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).

L’Espagnol Carlos Sainz Jr, dont on a vu la Ferrari rebondir exagérément, est pointée à 274/1000. Le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ferme le Top 5 à 295/1000 et devance les Français Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri), dont la séance a été écourtée par un problème d’arbre de transmission.

Les Mercedes difficiles à maîtriser des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell sont 11e et 14e à 972/1000 et 1 sec 248/1000.