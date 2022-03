Otte viendra renforcer Ciney

Ciney cherchait des joueurs de D3 pour se renforcer. C’est chose faite avec l’arrivée de Thibaut Otte (Sprimont).

Après les transferts venus de P1 Martinez (Chevetogne), Diallo (Fernelmont), Jadot (Condrusien) et M. Boujabout (Spy), Ciney cherchait à se renforcer avec des joueurs venus de l’étage supérieur. Thibaut Otte, actif à Sprimont cette saison et passé par Namur et Meux viendra apporter toute son expérience dans le milieu du jeu cinacien. Il évoluera peut-être au stade Tilleux avec un autre joueur actif en D3 cette saison, mais le transfert doit encore se concrétiser.