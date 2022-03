Le double objectif de Youri Tielemans pour samedi: "Signer une bonne prestation et gagner"

Youri Tielemans sera le capitaine des Diables rouges lors du match amical contre l’Irlande samedi à Dublin. Le milieu de terrain était ambitieux lors de la conférence de presse de vendredi.

"Nous voulons gagner et signer une bonne prestation. Alors seulement, nous pourrons être satisfaits", a assuré le joueur de Leicester.

"Une bonne prestation est très importante ce samedi, mais si nous ne l’emportons pas, nous serons déçus. Nous sommes venus ici pour gagner. Nous avons fixé des standards élevés ces dernières années et nous voulons qu’il en soit encore ainsi. Tout le monde n’est pas présent, mais nous devons continuer sur cette voie. La mentalité de gagnant est bien présente", a avancé Tielemans.

"À titre personnel, les choses se déroulent bien. Mon niveau de forme est bon. J’ai connu une période moins heureuse, mais j’ai relevé la tête. Physiquement, je suis au top. J’ai aussi entre-temps acquis plus d’expérience. J’ai beaucoup appris ces dernières années, également avec l’équipe nationale. Je veux continuer à m’améliorer."

Martinez a désigné Tielemans capitaine d’une sélection composée de joueurs comptant moins de cinquante sélections. "Mais mon rôle ne sera pas différent. Je prends toujours mes responsabilités, sur et en dehors du terrain. Je l’ai aussi fait dans les matchs précédents. L’entraîneur m’a confié un rôle plus important en me donnant le brassard, ce qui est une énorme marque de confiance, mais cela ne change rien pour moi. Même pas sur le terrain. J’essaie de soutenir les garçons qui ne sont pas toujours là. On communique beaucoup à l’entraînement. Je connais tous ces garçons, par exemple ceux passés par l’école des jeunes d’Anderlecht, et je connais leurs qualités."

Samedi, l’Irlande ne sera pas facile à manœuvrer dans un Aviva Stadium à guichets fermés à l’occasion du centième anniversaire de la fédération de football. "Ce sera un test. Nous avons bien analysé l’Irlande. Ils essaient de produire du bon football, à la manière anglaise. Je connais aussi beaucoup de joueurs du championnat anglais. Il y a beaucoup d’intensité dans l’équipe. Ils donnent tout pour leur pays et ce ne sera pas facile. Avec le soutien du public, ils voudront aussi prendre l’initiative. Ce que nous espérons faire également en pratiquant notre jeu, avec un football attrayant. L’intensité ne nous fait pas défaut non plus. On ne peut pas s’en passer dans le football moderne. Il y a peut-être quelques nouveaux joueurs mais cela n’a pas d’importance", a conclu Tielemans.