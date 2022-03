Des oscars en reconquête

De retour dans son Dolby Theatre, la 94e cérémonie des oscars entend bien reconquérir son public, ce dimanche soir. Et le suspense pourrait bien l’y aider.

Après deux ans de restrictions sanitaires, la cérémonie des oscars retrouvera, dimanche soir (résultats dans notre édition de mardi) son traditionnel Dolby Theatre sur le Walk of Fame d’Hollywood.

Les organisateurs et le diffuseur américain ABC – en Belgique, les meilleurs moments seront à revivre… lundi soir à 0 h 15 sur Be 1 – espèrent qu’ils retrouveront par la même occasion leur audience, en chute libre. Ainsi, l’édition 2021 n’avait attiré que 10 millions de téléspectateurs, une baisse de 56% par rapport à l’année précédente qui avait déjà enregistré son niveau le plus bas de l’histoire.

«CODA» a le vent dans le dos

Pour opérer ce redressement, le meilleur allié de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, toujours organisatrice de l’événement, pourrait bien être… le suspense. Alors que le Power of the Dog de Jane Campion, triplement couronné aux golden globes semblait parti, un temps, pour rafler toutes les récompenses printanières, il devra composer, en effet, avec deux rivaux de taille: Belfast, la fresque familiale et nord-irlandaise de Kenneth Brannagh et, surtout, CODA, le remake américain de La famille Bélier.

Il semblerait même que la comédie dramatique de Sian Heder (encore une femme) fasse désormais figure de favorite après avoir remporté l’un après l’autre tous les prix décernés par les syndicats professionnels de l’industrie du cinéma US. Et après deux ans de morosité sanitaire, il a clairement pour lui un capital sympathie très fort, dû aux émotions intenses et à l’optimisme qui le traversent.

Certains membres de l’Académie sont encore réticents à voter pour un film Netflix…

"Ces deux années ont été très difficiles pour tout le monde. Et CODA est positif, réconfortant. Je crois que les votants sont d’humeur à se sentir bien", résume Clayton Davis, spécialiste des prix cinématographiques pour le magazine Variety. Dans le même temps, il semble que l’étiquette "Netflix" qui colle à la peau du western de Jane Campion puisse toujours constituer un handicap, ça et l’étrange mode de scrutin préférentiel à plusieurs tours utilisé dans la catégorie du meilleur long-métrage, qui a tendance à privilégier les films les plus consensuels. "Certains membres de l’Académie sont encore réticents à voter pour un film Netflix dans la catégorie du meilleur long-métrage", a explique un votant sous couvert de l’anonymat. La chose a ceci de cocasse que CODA est, lui, diffusé sur Apple TV +, une autre plateforme de vidéo à la demande. Le septième art dans toutes ses contradictions, dirons-nous.

Signalons enfin que côté interprètes, et alors que Dune devrait truster la majorité des oscars techniques, Will Smith (La méthode Williams) et Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye) semblent les mieux placés pour décrocher la timbale.