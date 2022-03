De beaux anniversaires et de la solidarité pour l’Ukraine dans notre sélection d’articles "55 ans et +"

Les gestes de solidarité pour la population ukrainienne se multiplient en Wallonie et vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser des questions à propos de l’accueil de réfugiés. Dans notre sélection d’articles "55 ans et +", deux anniversaires qui ont marqué une génération: la Chouffe qui fête ses 40 ans et les 30 ans du cultissime "C’est arrivé près de chez vous", avec Benoît Poelvoorde.

Entre nous, par Nathanaël JACQMIN

Dans l’intimité des familles, depuis 40 ans

40 ans. Cela fait 40 ans qu’elle exerce dans mon village et une trentaine d’années que je la côtoie, une ou deux fois par an. Trois ou quatre fois, les années où ça va mal. Et je ne pouvais pas imaginer qu’elle avait pris une telle importance dans ma vie. Enfin dans nos vies, car c’est pareil pour mon épouse, mes enfants et même mes petits-enfants. Médecin de famille, ce n’est pas un métier comme un autre. " Depuis que j’ai annoncé ma retraite, c’est fou le nombre de lettres que je reçois pour me remercier. On ne s’en rend pas compte. Car on est toujours au four et au moulin. Mais on entre vraiment dans l’intimité des familles." C’est vrai qu’elle nous connaît mieux que quiconque. On s’est rencontré lors de ma première grippe. Et elle m’a diagnostiqué mon dernier Covid (enfin j’espère) en janvier. Entre les deux, elle a vu arriver nos enfants, elle les a tous vaccinés puis les a vus grandir et nous vieillir, durant 30 ans. Au fil des visites, elle nous a écoutés puis a complété soigneusement nos dossiers médicaux, encouragés et donné espoir dans les moments les plus durs. On se rendait chez elle quand on n’allait pas bien. Depuis 30 ans. Sans se rendre compte qu’un jour, c’est elle qui n’irait plus bien. Et qu’elle aurait envie de tourner la page.

Donc, ce vendredi, pour la première fois, je lui ai rendu visite sans être malade. Avec des fleurs, pour un dernier rendez-vous, rien que pour lui dire merci et espérer la croiser bientôt sur les chemins de campagne, à pied ou à vélo.

DANS L’ACTU

1. Accueillir une famille Ukrainienne, c’est dangereux?

Accueillir une famille ukrainienne à la maison suscite de la peur chez certains enfants. On fait le point avec le docteur en psychologie Céline Stassart (ULiège)

2. Des entrées bien trop tardives dans les maisons de repos

L’entrée en maison de repos se fait à un âge de plus en plus avancé, au point que certaines personnes y arrivent en fin de vie. Le maintien à domicile pèse alors lourdement sur les proches et les services d’aide.Le point avec Vincent Fredericq, secrétaire général de Femarbel (maisons de repos privées).

3. Un agriculteur offre ses carottes, tellement le marché est saturé

À Fernelmont, un agriculteur offre les tonnes de carottes cultivées sur cinq hectares. Un beau geste mais aussi un gros coup dur.

EN PRATIQUE

1. Que faire face à l’hallux valgus, le mal du gros orteil

L’hallux valgus, ou oignon sur le pied comme il est appelé communément, peut causer une forte gêne, voire des douleurs intenses. Que faire ?

2. Quelles semences choisir: les conseils de notre expert, en vidéo

La réussite d’un semis, qu’il soit de légumes ou de fleurs, dépend en premier lieu de la qualité des graines, puis des conditions de semis. Le choix des semences est extrêmement vaste, et il y a de quoi se perdre pour un novice en jardinage. Les conseils de Marc Knaepen, notre spécialiste, en vidéo

3. En vidéo, six exercices pour vous détendre et vous renforcer

Sabine Joris, ostéopathe à Namur, vous propose, en vidéo, six exercices qui permettent de détendre et renforcer certaines chaînes musculaires. Des exercices à faire en douceur, pour les coureurs et pour tout le monde. Retrouvez ces exercices dans nos vidéos.

4. Quels livres en ce début de printemps: les top 3 de nos libraires

Nous avons demandé à 9 libraires leurs livres préférés du moment. Voici, pour chacun, leur top 3.

COUPS DE COEUR

1. Une bière pour les 40 ans de la Chouffe

La brasserie d’Achouffe fête ses quarante ans. Pour marquer cet anniversaire, une bière, en édition limitée, la Chouffe 40, vient d’être présentée. Une belle aventure.

2. «C’est arrivé près de chez vous»: les 30 ans d’un film culte

-

Près de 30 ans après sa sortie en salles, "C’est arrivé près de chez vous" continue de fasciner de nouvelles générations de cinéphiles. Son metteur en scène Rémy Belvaux, natif de Philippeville et disparu il y a 15 ans, était à l’origine de cette comédie noire. La naissance d’un film culte.

3. Bientôt un centre de bien-être pour toutous à Huy (photos et vidéo)

Dans quelques jours, les chiens, chats et autres bébêtes à poils pourront se faire chouchouter, mais aussi soigner, au Dog Gym, à Huy. Un centre de bien-être animal géré par des vétérinaires et des éducatrices canines.

4. Le magnifique accueil d’une jeune réfugiée ukrainienne

L’école communale de Basècles accueille depuis une semaine une réfugiée ukrainienne âgée de 13 ans. La jeune fille est déjà bien intégrée dans la classe de 6e primaire, malgré la barrière de la langue. Notre reportage.