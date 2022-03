Dans Deuzio ce samedi: visiter la Wallonie avec des stars comme guides

Dans le Deuzio (supplément loisirs des journaux L’Avenir) de ce samedi 26 mars, retrouvez un dossier tourisme plutôt original.

Nous avons choisi dix personnalités de jouer les guides touristiques pour nous faire part de leurs découvertes, partager leurs conseils et surtout nous parler de leur attachement à la région où leur talent a pu s’épanouir. Le Diable rouge Thomas Meunier nous promène ainsi dans le parc naturel des Deux Ourthes, Manon Lepomme nous livre ses bons plans pour (re)découvrir la Cité ardente, Suarez nous propose un city trip entre Mons et Jurbise, GuiHome, qui connaît Namur presque par cœur, nous branche sur quelques lieux culturels nouveaux et déjà incontournables. Des idées qui donnent envie, comme ces cabanes au bord d’un lac, où Typh Barrow a été conduite en cuistax.

