Dans les coulisses d’une chocolaterie - La bière et le trail font-ils bon ménage? - Il est le roi de la croquette de crevettes : découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Bienvenue dans notre rendez-vous dédié à la gastronomie et au terroir. Si comme nous, vous aimez les plaisirs de la table et que vous aimez découvrir des nouveautés, vous êtes au bon endroit. Car chaque semaine, L’Avenir va vous faire découvrir des bonnes adresses, des recettes et des divins breuvages mais aussi vous raconter l’histoire de ces femmes et de ces hommes qui mettent en valeur notre terroir wallon. Alors rejoignez-nous et soyez Wallons Gourmands.

Mise en bouche par Audrey Verbist

Top Chef, c’est devenu n’importe quoi (et on aime ça)

On entend dire que Top Chef c’était mieux avant, que ça devient n’importe quoi ces trucs cramés et ces desserts avec des crustacés, quoi bientôt ils vont nous faire bouffer des cailloux? Et puis il y a ceux qui disent que ça devient compliqué, que "avant" on pouvait s’inspirer dans nos petites cuisines d’amateurs… Et blablabla.

Top Chef ça devient n’importe quoi et moi j’aime ça. Il n’y a aucune limite à l’imagination, tout est possible. Fascinant. J’y goûterais bien moi à leur calamar vanille épluchures de carotte ou à leur glace au bois de sapin cramé de l’Himalaya. Ça donne de l’audace, l’envie d’être curieux.

Mais est-ce qu’on ne pourrait pas prendre ça pour ce que c’est: un spectacle. Juste ça, du pur divertissement. Tant mieux si ça donne des idées une fois devant l’étal de légumes, tant mieux si on ne voit plus les arêtes de poissons pareil… Mais si on a passé un bon moment devant la télé, c’est pas mal, non?

Est-ce qu’on a râlé quand les sprinters sont descendus sous les 10 secondes aux cent mètres? Les marathoniens sous les deux heures? Est-ce qu’on s’est dit "pff, moi le patinage artistique j’aimais bien avant mais maintenant que les quadruples sauts sont la norme, je ne suis plus, hein… Et quoi bientôt des quintuples sauts?" Non: on admire et on s’en met plein les yeux. Et on se ressert sa dose hebdomadaire.

Vous aimez la gastronomie et le terroir? Retrouvez tous nos articles, nos recettes ainsi que nos restos préférés dans notre dossieret sur notrepage Facebook.

Dans l’actu

Qui est le nouveau roi de la croquette aux crevettes ? (Vidéo)

Le concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles était de retour ce lundi. Alors que Fernand Obb, double lauréat, ne remettait pas son titre en jeu, ce sont les Brasseries Georges et leur chef, Yves Ducobu, qui lui succède pour une année.

Concours de la meilleure croquette de crevette de Bruxelles organisé dans la cuisine du restaurant Comme chez Soi à Bruxelles EdA Mathieu Golinvaux

+ A LIRE

La bière et le trail font-ils bon ménage? (Vidéo)

Les chemins de Haute Ardenne mènent inévitablement vers la THArée, la bière créée par des traileurs. L’occasion d’aller en boire une avec Florentin Gooris, coureur reconnu qu’on retrouve derrière ce projet valorisant à la fois un territoire et une pratique.

+ A LIRE

15 futurs chefs ont participé ont participé au 17 ème «Trophée baron Romeyer» (Vidéo)

Concours Romeyer EdA - Florent Marot Mardi, l’école hôtelière de Namur renouait avec la fébrilité d’un concours culinaire: le "Trophée baron Romeyer". Six écoles étaient en lice. Le soir, un jury d’experts, tous des chefs de renom, attribuait pour la 7e fois aux Namurois le prestigieux trophée.

+ A LIRE

Dans les coulisses d’une chocolaterie ( Vidéo)

À l’approche de Pâques, Gary Kneip et son équipe travaillent d’arrache-pied pour produire un maximum de chocolats. Chaque jour, plus de 20 kg d’œufs et de sujets sortent des ateliers.

+ A LIRE

Tendance: le chic authentique de la gastronomie italienne

Savoureuse, simple et élégante, la cuisine italienne s’est greffée dans l’assiette et dans le cœur des Belges. Une histoire de goût, mais pas que.

+ A LIRE

Les légumes de saison, c’est toute l’année chez Laura et Leonardo (portrait)

À Redu, depuis 12 ans, Laura Delfosse mise sur le maraîchage pour faire vivre la Ferme de la Source. Portrait.

+ A LIRE

Une bière pour les 40 ans de la Chouffe

La brasserie d’Achouffe fête ses quarante ans. Pour marquer cet anniversaire, une bière, en édition limitée, la Chouffe 40, vient d’être présentée.

+ A LIRE

RECETTES

Dahl et graines germées

L’hiver se clôture, et l’arrivée du printemps se déguste avec de jeunes pousses et tendres feuilles vertes. Car elles sont riches en vitamines et sels minéraux, croquantes, parfumées et aux couleurs vives… Place à la fraîcheur au menu du mois de mars.

+ A LIRE

Un cake léopard qui fait fureur au goûter

Le gâteau léopard joue la carte de l’originalité. On vous donne la recette.

+ A LIRE

Un pain perdu sous la neige, basilic

Le pain perdu est une tradition ancestrale dans bien des pays. En voici une préparation originale accompagnée de fromage de chèvre et d’agrumes.

+A LIRE

LE RESTO

On a testé le Nowa, à Berloz

Antoine Guilmot et Candice Torres EdA Mathieu Golinvaux Une huître pochée et son eau en sorbet, du ris de veau au lait d’amande, de la joue de cochon… La cuisine séduisante d’un jeune chef qui privilégie le local et travaille sur le zéro déchet.

+ A LIRE

MERCI 4 entrées pour Walibi, ça vous dit? En ce moment, abonnez-vous à L’Avenir et nous vous offrons ce joli cadeau. Nous serions ravis de vous compter dans notre communauté d’abonnés. + A LIRE L’Avenir vous a concocté un supplément spécialement réservé à ses abonnés, truffé de 4000€ de CADEAUX pour vous donner un coup de pouce et de SORTIES pour vous rendre le sourire et vous détendre! Profitez-en!

+ A LIRE