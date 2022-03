Procès de l’artiste Jan Fabre: "Pas de solo sans sexe", une réalité au sein de Troubleyn, selon les parties civiles

L’audience de vendredi, qui se déroule en l’absence de Jan Fabre, est consacrée aux plaidoiries des parties civiles. Le sculpteur et chorégraphe est poursuivi pour des cas de violences, d’intimidation et de harcèlement sexuel dans sa compagnie Troubleyn. Il est également prévenu pour atteinte à l’honneur d’une personne.

Jan Fabre était "tout puissant" au sein de sa compagnie Troubleyn, dont l’environnement de travail était "toxique", ont avancé ce vendredi matin les parties civiles au jour de la première audience du procès de l’artiste contemporain.

Le sculpteur et chorégraphe est poursuivi pour des cas de violences, d’intimidation et de harcèlement sexuel dans sa compagnie Troubleyn. Il est également prévenu pour atteinte à l’honneur d’une personne.

Les victimes déclarées ont été "atteintes dans leur dignité et intégrité", a souligné Me Christine Mussche, avocate des parties civiles. "Que cela ait été ou non l’objectif de Fabre n’est pas important. Il était, ou aurait dû être, conscient de l’impact énorme de son comportement."

Un environnement de travail très recherché mais aussi toxique

Selon les parties civiles, Troubleyn était "un environnement de travail très recherché mais aussi toxique". Le metteur en scène "décidait tout" dans sa compagnie, non seulement sur le plan artistique mais également commercial. "Le conseil d’administration a littéralement conclu que le pouvoir de M. Fabre était vécu comme absolu", a exposé l’avocate. "Le rôle de l’employeur, soit le conseil d’administration, n’était pas suffisamment connu des employés et insuffisamment respecté par Fabre lui-même."

Selon Me Mussche, les plus anciens employés prévenaient également invariablement les plus jeunes qui voulaient venir chez Troubleyn, qu’une "relation sexuelle avec Fabre" faisait partie du job.

Sans sexe, pas de solo. C’était leur réalité

L’avocate des parties civiles An-Sofie Raes a d’ailleurs lu des témoignages de victimes déclarées, concluant que "sans sexe, pas de solo. C’était leur réalité".

Une ancienne collaboratrice raconte notamment, dans sa déclaration, une séance photo intime "sans avoir été concertée sur le contenu et sans présence de personne de confiance", lors de laquelle Jan Fabre aurait recherché un contact sexuel avec elle. Un peu plus tard, la danseuse se serait vue offrir, dans la chambre d’hôtel de l’artiste, un solo comme "récompense". "Il a d’abord essayé de mettre sa langue dans ma bouche. Il a clairement indiqué que c’était le deal et que je devais réfléchir pour savoir si j’en voulais plus", selon cette déclaration lue par Me Raes.

Elle a eu le sentiment qu’elle perdrait son emploi si elle disait non

Après un premier refus, Jan Fabre aurait "insisté à de multiples reprises", après quoi la danseuse aurait finalement cédé. "Le solo a été un succès et l’a rendue célèbre mais le coût pour son bien-être psychologique a été énorme", a exposé Me Raes. Fabre aurait considéré la danseuse "comme sa propriété", et "elle a eu le sentiment qu’elle perdrait son emploi si elle disait non". La danseuse a ensuite souffert d’une dépression et d’un burn-out.

Me Mussche a souligné que les signataires de la lettre ouverte, qui a lancé l’ouverture d’une enquête sur M. Fabre, "ne remettent pas en cause le génie artistique de M. Fabre. Mais les dégâts qu’il a causés sont indiscutables". L’avocate a décrit des "remarques sexuelles, des surnoms, des insultes, des privilèges pour les favoris et presque toujours des avances sexuelles. Il y a une tendance indéniable", selon elle. Elle a ajouté que les personnes qui refusaient subissaient des conséquences sur leur carrière. "Les sentiments subjectifs peuvent varier mais les normes objectives ont clairement été dépassées", a plaidé Me Mussche.

Que cela ne se reproduise plus jamais avec les prochaines jeunes danseuses

Les victimes déclarées ne veulent pas, selon Me Mussche, "détrôner Fabre" mais demandent seulement "qu’il reconnaisse ses torts" et "que cela ne se reproduise plus jamais avec les prochaines jeunes danseuses".

La défense aura la parole vendredi prochain.