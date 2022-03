Guerre en Ukraine: est-ce qu’il va y avoir la guerre à la maison si on accueille des réfugiés?

Accueillir une famille ukrainienne à la maison suscite de la peur chez certains enfants. On fait le point avec le docteur en psychologie Céline Stassart (ULiège)

Camille, 6 ans, est inquiète. Ses parents envisagent d’accueillir des réfugiés ukrainiens à la maison. Pour la petite fille, ouvrir la porte à l’une de ces familles reviendrait à faire entrer la guerre dans la maison.

"Une telle association n’est pas étonnante chez l’enfant, explique Céline Stassart, docteur en psychologie à l’Université de Liège. La peur est quelque chose d’irrationnelle, elle se crée souvent par associations. Il suffit qu’il y ait une association entre Ukraine et guerre pour que le mot “ Ukrainiens ” soit directement associé à guerre. Chez l’enfant dont le développement cognitif n’est pas terminé, des associations peuvent se faire assez vite".

Ils entendent bien plus de choses qu’on ne le pense.

La peur est souvent multifactorielle. Elle peut aussi être liée au contexte, aux informations que les enfants reçoivent, à ce qu’ils observent. "Ilsentendent bien plus de choses qu’on ne le pense même si les adultes font très attention et même lorsqu’ils sont en train de jouer dans leur coin. Et puis vous avez les médias omniprésents dans la vie quotidienne: la radio qu’on écoute le matin dans la voiture en allant à l’école, la télé, les journaux, les réseaux sociaux… "

Ne pas parler de la guerre?

Face à cette déferlante d’informations, beaucoup de parents font le choix de ne pas leur parler de la guerre pour préserver leur insouciance. "On ne peut pas tout dire et ne rien dire parce que, quoi qu’il en soit, l’enfant entend des choses. Il est plus néfaste de ne rien dire car l’enfant va s’imaginer des choses qui ne sont pas vraies. En manque d’information, l’enfant va en créer pour donner du sens. Et ce sens, bien souvent, ne sera pas correct"

Il faut trouver les mots corrects et vérifier ce que l’enfant a compris quitte à rectifier si nécessaire les fausses informations, conseille la psychologue clinicienne.

Ce pays est un endroit trop dangereux et c’est pour cela que ces femmes et ces enfants doivent le quitter.

Que dire à Camille pour apaiser ses craintes? "On remet le contexte en expliquant qu’il se passe quelque chose là-bas en Ukraine: ce pays est un endroit trop dangereux et c’est pour cela que ces femmes et ces enfants doivent le quitter. Ce n’est pas elles le problème mais la politique mise en place. On ne se met pas en danger en accueillant ces familles à la maison mais celles-ci ont le droit d’avoir peur car leur pays est menacé, de même que leurs proches restés là-bas".

La peur n’a pas d’âge

Les peurs irrationnelles peuvent également être présentes chez des enfants un peu plus grands, de nature anxieuse.

L’accueil de réfugiés se fait dans un contexte émotionnel particulier, car ces personnes sont tristes, inquiètes concernant leurs proches restés au pays, des décès peuvent survenir. "Le tout est de pouvoir être empathique sans être imprégné. Ce n’est pas facile même pour les adultes et pour les enfants qui sont en âge de développement de leurs compétences émotionnelles, cela promet un bon nombre de questionnements. Mais ceux-ci peuvent être verbalisés - “ils sont tristes parce que…" – comme on le fait dans d’autres circonstances lors du décès dans la famille".

Des ados encore un peu plus pessimistes

Sanitaire, énergétique, géopolitique… Les crises s’enchaînent. Avec quel impact sur les enfants?

"Ils ont généralement plus de ressources qu’on ne le pense, rassure Céline Stassart,psychologue clinicienne. Bon nombre d’entre eux ont réussi à s’adapter à cette période Covid mais environ un tiers s’épuisent sur le plan émotionnel. Dans les consultations cliniques, on remarque énormément de mal-être chez les 12-16 ans. Cela a été très compliqué pour eux parce que tous les rituels d’adolescence ont été perturbés. Ce sont les personnes qui ont eu dû mal à s’adapter qui vont éprouver des difficultés à affronter cette nouvelle crise ukrainienne. Pour les autres, cela sera compliqué mais ils ont développé des ressources pour faire face à ce genre de situation".

La guerre ukrainienne impacte moins le quotidien des adolescents "mais on remarque chez eux le développement d’états dépressifs: ils ont une vision un peu noire de la vie. La guerre en Ukraine va encore renforcer ce pessimisme dans l’avenir."