10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 25 mars

La stratégie ambiguë de l’OTAN, les bienfaits du miscanthus, des entrées trop tardives dans les homes: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 25 mars 2022.

1. La stratégie ambiguë de l’OTAN en cas d’attaque chimique

L’alliance militaire occidentale a pris quelques dispositions en cas d’attaque chimique, biologique, voire nucléaire en Ukraine. Sans se prononcer sur sa réponse militaire concrète.

2. Des bandes de miscanthus pour préserver le captage des «Sources de la Dyle» à Houtain-le-Val

Des bandes de miscanthus préservent la qualité des eaux de captages sur le site des "Sources de la Dyle".

3. Des entrées parfois bien trop tardives dans les maisons de repos

L’entrée en maison de repos se fait à un âge de plus en plus avancé, au point que certaines personnes y arrivent en fin de vie. Le maintien à domicile pèse alors lourdement sur les proches et les services d’aide.

4. La bière et le trail font-ils bon ménage? Florentin Gooris nous parle de «sa» THArée (vidéo)

Les chemins de Haute Ardenne mènent inévitablement vers la THArée, la bière créée par des traileurs. L’occasion d’aller en boire une avec Florentin Gooris, coureur reconnu qu’on retrouve derrière ce projet valorisant à la fois un territoire et une pratique.

5. «On avait perdu l’espoir de défiler au laetare»

Après deux ans d’attente, le prince Dany II, et sa suite, va enfin pouvoir défiler dans son Laetare du WeHeLo.

6. Souveraineté alimentaire: «La crise ukrainienne sert de prétexte aux lobbies», dénonce Céline Tellier

Dans ce contexte de guerre en Ukraine, certains lobbies ne perdent pas le nord, constate Céline Tellier. "Revoir la transition environnementale à la baisse, c’est se tirer une balle dans le pied."

7. «Je dirai à mes équipiers que Merveille prend des risques»

Au bout d’une saison de club éprouvante, Selim Amallah, Merveille Bokadi et Samuel Bastien ont un grand objectif qui se dresse devant eux, avec leurs sélections: le Maroc et le Congo disputent, ce vendredi à Kinshasa, puis mardi à Marrakech, les barrages africains qui enverront cinq qualifiés au Mondial 2022.

8. Le major Thiry ne briguera pas un 2e mandat à la tête de la zone de secours Luxembourg

Le major Stéphane Thiry, qui commande la zone de secours Luxembourg depuis 2017, et ce pour un mandat de six ans, ne briguera pas un second mandat. Il avait succédé à ce poste au colonel Even, ancien commandant des pompiers d’Arlon.

9. Joël Dicker: «J’aime ne pas savoir où je vais»

L’écrivain suisse revient avec "L’Affaire Alaska Sanders", une suite de son best-seller vendu à 3 millions d’exemplaires. Addictif.

10. Au printemps, le retour à la vie dans les cimetières

Est-il curieux de parler de vie dans un cimetière? Pourquoi pas, finalement. En ce début de printemps, la nature, qui y est omniprésente, renaît. Et s’il est bien un thème récurrent dans les cimetières, c’est la résurrection.