Au printemps, le retour à la vie dans les cimetières (photos)

Est-il curieux de parler de vie dans un cimetière? Pourquoi pas, finalement. En ce début de printemps, la nature, qui y est omniprésente, renaît. Et s’il est bien un thème récurrent dans les cimetières, c’est la résurrection.

Sabliers ailés et flambeaux inversés, deux symboles particulièrement répandus dans les cimetières. Tous deux représentent l’espoir de la résurrection. Comme la nature qui, le mois de mars revenu, retrouve la vie après le froid de l’hiver. De nombreux cimetières sont de véritables poumons verts au milieu des villes. Les arbres majestueux veillent sur le repos des défunts.

Chaque année, au printemps, ils retrouvent leur ramure verdoyante. Les feuilles recouvrent les rameaux et portent une ombre bien agréable pour ceux qui viennent là se recueillir. La symbolique de la résurrection est partout. Havres de calme et de recueillement, les cimetières sont des lieux propices à la balade, mais aussi à l’introspection. Se retrouver, faire la paix avec soi-même, après avoir traversé une épreuve. Donner un nouvel élan à sa vie.

Telle une résurrection.

Mémoire et vie

Cette année encore, je vous invite à découvrir ce patrimoine particulier qu’est le patrimoine funéraire. Au-delà des tombes et de la mort, au-delà des œuvres d’art qui embellissent les allées, c’est aussi la nature qui s’offre à chacun, dans des parcs préservés et entretenus avec passion par les services de nos communes.

Je vous invite à me suivre dans cette balade photographique à travers les plus beaux cimetières de Wallonie et de Bruxelles. N’hésitez pas à en pousser les grilles; à venir flâner dans leurs allées ombragées; à découvrir les œuvres d’art, de bronze et de pierre, qui ornent nombre de sépultures. C’est un patrimoine essentiel. Celui de la mémoire. Et de la vie.

+ Cliquez sur https://grand-angle.lavenir.net/rameaux-2022/