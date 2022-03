Violent incendie chaussée de Liège à Grâce-Hollogne, près de l'aéroport de Bierset

Un violent incendie s'est déclaré ce jeudi soir à proximité de l'aéroport de Bierset.

Le feu s'est propagé, vers 19h45 jeudi soir, dans un hangar de la chaussée de Liège à Bierset. L'incendie s'est déclaré à quelques centaines de mètres de l'aéroport de Liège.

D'importants moyens ont été mis en place par les pompiers liégeois. Trois autopompes, trois camions-citernes, deux auto-échelles, un véhicule et un transporteur de container de réhabilitation, un transporteur de container avec des appareils respiratoires et un véhicule officier ont été déployés. La protection civile est également intervenue avec deux citernes de 14.000 litres et un container étanche pour y entreposer des bonbonnes de gaz retrouvées sur le lieu de l’incendie. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place et ont pu maîtriser le sinistre vers 21h30.

On ne déplore aucun blessé mais les dégâts sont importants. Au total, 33 pompiers ont été mobilisés. Ils devraient se relayer une bonne partie de la nuit pour effectuer les travaux de déblaiement et éviter une reprise du feu.