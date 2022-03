Les Bridgerton se rachètent une vertu

La saison 2 de "La chronique des Bridgerton" est enfin disponible sur Netflix. Soupirs, frôlements et bonnes manières en perspective.

Lorsqu’elle a débarqué sur Netflix à Noël 2020, la série produite par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal…) était vouée à un énorme succès mais celui-ci dépassa toutes les attentes. En effet, avec plus de 82 millions de foyers touchés, La chronique des Bridgerton a longtemps été la série la plus regardée de la plateforme, battue récemment par Squid Game. C’est donc peu dire que la seconde saison était attendue de pied ferme.

Pour ceux qui auraient loupé le phénomène, rappelons que la série est basée sur les best-sellers de Julia Quinn et nous plonge dans la haute société londonienne du XIXe siècle. La famille Bridgerton emmenée par Lady Violet, veuve et mère de sept enfants, brille par ses bonnes manières et sa fortune. Son principal objectif: trouver pour chacun des enfants, le moment venu, le meilleur parti. La première saison s’attardait sur le sort de Daphné qui avait jeté son dévolu sur le beau et insaisissable duc de Hastings.

Les scènes un tantinet sulfureuses avaient fait leur petit effet auprès des téléspectateurs et réveillé l’ardeur dans certaines chaumières endormies par les confinements successifs.

L’extase dans un frôlement de doigts

Pas de chance pour ceux qui espéraient remettre le couvert, cette seconde saison qui s’attarde cette fois sur le destin du fils aîné, le vicomte Anthony, ne prend pas du tout…

Si, après environ 30 minutes, on sait exactement comment tout cela va se terminer, le chemin est vraiment lent et long pour y parvenir. Les regards se croisent, les mains gantées se frôlent mais n’attendez rien de plus, cette fois. Il n’est ici question que de séduction, de désir réfréné et d’amour impossible. Bref, on s’ennuie fermement, surtout durant les cinq premiers épisodes.

Heureusement, un autre personnage vient illuminer quelque peu l’histoire: la jeune sœur d’Anthony, Eloïse. Vouée à devenir comme sa sœur une bonne épouse et une mère aimante, elle aspire à un autre destin. Érudite et rebelle, elle se rêve écrivain et aimerait échapper à ces bals interminables, ces danses ridicules et cet inévitable mariage qui l’attend. Une belle trouvaille.

Pour le reste, les costumes sont somptueux, les décors tout autant, les fleurs omniprésentes mais les dialogues et le scénario dignes d’un gros cupcake surmonté d’une énorme barbe à papa.

Netflix, 8 épisodes (environ 55 minutes).