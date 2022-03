Simon Mignolet sur son rôle chez les Diables rouges: "Comme gardien, vous êtes toujours un leader"

En l’absence de Thibaut Courtois, Simon Mignolet devrait avoir l’occasion de fêter sa 32e cap ce samedi lors du déplacement des Diables rouges en Irlande: "Mais ce n’est pas le plus important pour moi."

"Je compte 110 sélections mais j’ai un gardien comme Thibaut Courtois devant moi depuis des années. Ce n’est pas le plus important pour moi, même si j’espère encore pouvoir jouer quelques matches. Je suis content de faire partie d’un groupe avec lequel j’ai vécu de nombreux beaux moments", a confié le portier du Club de Bruges.

À 34 ans, le dernier rempart est le joueur le plus âgé du groupe retenu par Roberto Martinez pour défier l’Irlande et le Burkina Faso. "En tant que gardien, vous agissez toujours un peu comme un leader. Il y a beaucoup de jeunes dans le groupe mais cela ne change rien pour moi. Durant cette fenêtre internationale, je vais prendre ce rôle avec Youri Tielemans et Thorgan Hazard."

En Irlande, Mignolet retrouvera également l’ambiance des stades britanniques, lui qui a évolué à Sunderland (2010-2013) et Liverpool (2013-2019). "J’ai joué quelques matches à Dublin en préparation avec Liverpool car le club a beaucoup de supporters là-bas. C’est une chouette stade et il y a toujours une ambiance spéciale. Ce sera aussi un bon test pour les jeunes de jouer dans ces conditions."

Avant de rejoindre ses équipiers, ‘Big Si’ est devenu papa pour la deuxième fois en début de semaine. "C’est un peu spécial de ne pas être aux côtés de ma femme mais on s’adapte. Je suis revenu un peu plus rapidement pour aider le groupe et préparer le match de samedi. Si je manquerai le match de mardi? Je ne sais pas, c’est au coach de décider", a conclu Mignolet.